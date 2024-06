PRIAMO CARTA VINCE IL WPT PRIME DI SANREMO E SI QUALIFICA PER IL WORLD CHAMPIONSHIP DI LAS VEGAS!

Il trofeo più prestigioso del World Poker Tour Prime di Sanremo resta nelle mani di un italiano. Il successore di Simone Andrian, vincitore nel 2023, è infatti Priamo Carta che ieri ha conquistato il Main Event del festival pokeristico organizzato al Casinò Municipale rivierasco. Una kermesse, quella targata WPT, che ha movimentato la “Riviera dei fiori” dal 31 maggio al 10 giugno con ben 15 eventi di poker sportivo a low buy-in. Il più impegnativo dal punto di vista dell’iscrizione (€1.100) è stato proprio il Main Event, ma questo non ha impedito di registrare 781 entries per un prizepool complessivo finale pari a €734.140. In mezzo all’ampio field spiccano i nomi di alcuni giocatori molto noti del panorama italiano (Gabriele Lepore, Marco Regonaschi, Lorenzo Arduini, Muhamet Perati, Fabio Peluso, Claudio Di Giacomo, Luigi Pignataro, Giuseppe Zarbo) e anche quelli di due big internazionali: Laurent Polito e Bruno Fitoussi. Il torneo si è svolto sulla distanza di 5 giornate articolate in quattro Day1 (A, B, C e D), Day2 e Final Day. La penultima giornata è stata quella che ha mandato gli ultimi 8 al final table ufficiale, lasciando con l’amaro in bocca alcuni ottimi giocatori. LEGGI TUTTO L’ARTICOLO SU POKERSTARSNEWS.IT