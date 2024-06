Sinner, messaggio da brividi: commozione obbligatoria

Per Sinner è impossibile tenere a bada le lacrime: cono arrivate bellissime parole che hanno commosso il mondo del tennis

Si è parlato a lungo, nei giorni scorsi, di quanto fosse strano che alcuni campioni del passato non avessero speso neanche una parola per celebrare Jannik Sinner. Mentre Rafael Nadal si è affrettato per congratularsi con Carlos Alcaraz, subito dopo il suo primo trionfo al Roland Garros, nessuno dei Big Three ha commentato sui social l’ascesa dell’altoatesino al trono del ranking Atp. Almeno fino a qualche ora fa.

Già, perché un video pubblicato nella serata di lunedì, diventato poi immediatamente virale, ha ristabilito l’ordine e cambiato, seppur solo parzialmente, le cose. A pubblicare la clip è stato il canale ufficiale dell’Atp Tour, che ha voluto condensare in un filmato indimenticabile i videomessaggi che i big del tennis hanno inviato all’azzurro in occasione del momento più bello della sua carriera. Non c’è traccia di Novak Djokovic, al suo interno, ma è più che legittimo.

Lui è ancora in attività ed è stato proprio il serbo, di fatto, a consegnarli il pass per salire in vetta alla classifica, nel momento in cui si è ritirato dal Roland Garros. C’è però Roger Federer, la cui assenza, nel coro levatosi la scorsa settimana in onore di Jannik, era parsa assai insolita.

“Sono sicuro che ti sentirai felice e molto orgoglioso per quello che stai facendo – queste le parole dello svizzero – Sono sicuro che l’Italia ti ama in questo momento dato che sei il primo tennista ad essere numero 1. È incredibile. Sei una bella persona e un grande giocatore, ti auguro il meglio”.

Prima ancora di Federer, un altro leggendario campione ha voluto fare gli auguri a Sinner. Si tratta di Andre Agassi, che ha speso delle parole estremamente lusinghiere per il suo nuovo erede: “Questo è uno straordinario traguardo – ha detto – e credo che non ci sia qualcuno che lo meriti più di te. Se l’universo avesse un torneo di tennis, la Terra sceglierebbe te”. Gli hanno fatto eco altri tennisti del passato, tutti sinceramente felici del fatto che un ragazzo semplice e di sani principi sia riuscito a realizzare il sogno di una vita. Nel video dell’Atp compaiono anche John McEnroe, Andy Murray, Stefan Edbger, Andy Roddick e Lleyton Hewitt.

