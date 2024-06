Ufficiale: Thiago Motta è il nuovo allenatore della Juventus

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito la Juventus ha annunciato ufficialmente l’arrivo sulla sua panchina di Thiago Motta. L’ex tecnico del Bologna ha firmato un contratto triennale a decorrere dal 1° luglio 2024 e sarà l’allenatore della Juventus per i prossimi tre anni.

Le prime parole di Thiago Motta alla Juventus

Il tecnico italo brasiliano ha rilasciato anche una breve dichiarazione per cominciare la sua avventura a Torino: “Sono davvero lieto di cominciare una nuova esperienza alla guida di un grande club come la Juventus. Ringrazio la proprietà e la dirigenza cui assicuro tutta la mia ambizione per tenere alti i colori bianconeri e rendere felici i tifosi”.