Ultim’ora Ferrari, dramma Leclerc: perdita gravissima

Il recente disastro di Montreal è vero e proprio dramma in casa Ferrari: nelle ultime ore esce fuori un dato allarmante sulla tenuta della SF24 di Leclerc

Vincere anche a Montreal, sul circuito intitolato a un grande ex Ferrari Gilles Villeneuve, sarebbe stato a dir poco epico. Invece la realtà si è dimostrata soltanto amara per Charles Leclerc e, in generale, per tutto il tifo di Maranello che credeva di vivere tutt’altro weekend dopo le vibes positiva di Montecarlo.

Bisogna ora mettere da parte tutti i ragionamenti distruttivi del caso e pensare positivo, sebbene non sia affatto facile farlo dopo una gara così tragica in termini di prestazioni. Leclerc ha lasciato la corsa al giro numero 43, praticamente a metà, per via di un guasto al motore che gli ha fatto perdere potenza fino a farlo convincere a desistere. Il team principal Frédéric Vasseur, tra i più delusi chiaramente del paddock rosso, ha svelato ulteriori dettagli su quanto accaduto alla SF24 del numero 16 di Monte-Carlo.

Erano mesi che a Maranello non si viveva in post-gara così drammatico e pesante sul piano emotivo. A Montreal ci si aspettava una gara diverse, ma il meteo e una macchina non al top della forma hanno messo i bastoni fra le ruote a tutto il team del Cavallino. Che ora in vista del Gran premio di Spagna intende risalire la china alla pari dei suoi due piloti.

Ferrari, Vasseur parla del guasto al motore: la perdita di Leclerc

Leclerc e Sainz, per via di un destino piuttosto amaro, non hanno concluso la gara e per la prima volta non sono andati a punti entrambi. La delusione è tanta anche per lo spagnolo che si trova in questo momento a scegliere la Scuderia per la quale correrà nelle prossime stagioni.

Predica calma invece, come al suo solito, Vasseur che a mente fredda ha analizzato quanto fatto sul manto canadese, e in vista di Barcellona intende cambiare marcia imparando dagli errori compiuti domenica scorsa. “Speriamo di aver concentrato la sfiga tutta qui e ripartire al meglio dalla Spagna”, ha detto l’ex Alfa Romeo. Il team principal Ferrari si tiene di buono il passo gara del venerdì ed evidenzia come alti e bassi durante la stagione siano comunque normali.

Poi Vasseur fa riferimento ai vari problemi vissuti da Charles in pista: “Ha perso almeno 80 cavalli in quindici giri, speravamo in una bandiera rossa per un reset ma abbiamo dovuto farlo a gara in corsa“. Nulla da fare dunque per il monegasco che dovrà ripartire, come tutto il team, dalla prossima gara.