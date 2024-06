Attacco choc a Fernando Alonso: l’ex arbitro diventa virale

Pesante attacco nei confronti del pilota dell’Aston Martin, Fernando Alonso: una dichiarazione che porta la firma dell’ex arbitro di calcio

Nel corso dell’ultimo Gran Premio, quello del Canada, il veterano ha rimesso in mostra le sue qualità. Alla veneranda età di 42 anni Fernando Alonso non smette di stupire: in quel di Montreal, infatti, il nativo di Oviedo si è classificato al sesto posto con la sua Aston Martin. Una gara, senza dubbio, importante quella dell’asturiano che è tornato a sorridere.

Lo stesso Alonso, però, nelle ultime ore è diventato il protagonista principale del chiacchiericcio in rete. Soprattutto per alcune sue dichiarazioni, rilasciate all’emittente televisiva ‘Dazn‘ del suo Paese, che non sono state affatto digerite da un ex arbitro di calcio. Si tratta di Eduardo Iturralde Gonzalez che lo ha attaccato pesantemente su ‘X’.

L’ex arbitro Gonzalez attacca Alonso: “Nel 2010…”

In Canada era arrivato un sesto posto tutto sommato positivo per Alonso. Anche se lo stesso spagnolo avrebbe potuto fare decisamente di più e lottare per il vertice. In Canada non ha sorriso la sua ex scuderia, la Ferrari (considerata tra le favorite per la vittoria), che ha concluso con zero punti. “Siamo arrivati davanti a Perez, i due piloti della Ferrari ed altri” dice Alonso.

Un commento che, però, non è stato affatto digerito dall’ex fischietto che non le ha mandate a dire sui social. Tanto è vero che Gonzalez è ritornato a parlare di un episodio di ben 14 anni fa, quando Alonso è stato vicino a vincere il Mondiale. “La Ferrari avrebbe potuto vincere se qualcuno non fosse stato a 39 giri da Petrov“.

Ferrari pudo ganar el mundial si alguien no hubiese estado 39 vueltas detrás de Petrov https://t.co/CQtL8O2P5x — Eduardo Iturralde (@itu_edu) June 8, 2024

Cosa successe? Nel 2010 Alonso era a soli quattro punti dalla vittoria del Campionato del Mondo. Un grave errore del team lo ha costretto a fermarsi molto prima per cambiare le gomme rientrando in pista davanti a Webber. Un titolo che, però, è stato vinto da Sebastian Vettel (all’epoca alla Red Bull). Lo spagnolo rimase infatti dietro Petrov senza riuscire a superarlo.

Un commento, quello dell’ex arbitro, che non è affatto passato inosservato nel mondo del web. Tanto è vero che molti utenti lo hanno attaccato pesantemente difendendo Alonso. “Il suo obiettivo è quello di macchiare la figura di un grande pilota come Fernando Alonso” scrive un utente. “Immagino che Gonzalez abbia visto solamente quel Mondiale nella sua vita, rimanesse in silenzio” lo attacca un altro.