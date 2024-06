Betsson Sport in campo per i nuovi talenti. Stefano Tino, Managing Director Betsson Italia. “Grazie alla nostra passione e al nostro amore per il mondo dello sport, abbiamo deciso di impegnarci a supportare giovani talenti”

Betsson Sport annuncia una partnership con One of Us, piattaforma per lo scouting di nuovi talenti nel mondo calcistico che offre la possibilità di realizzare il sogno di diventare calciatori professionisti.

La collaborazione è nata con l’obiettivo di offrire a giovani promesse del calcio, che non ne avrebbero la possibilità, l’opportunità di emergere e di essere notate da squadre professionistiche. Betsson Sport ha infatti acquistato 200 Your Chance, sulla piattaforma, per 200 giovani per dare loro la possibilità di partecipare ai momenti di selezione organizzati dal team di One of Us. Questi offriranno ai partecipanti l’opportunità di partecipare a dei camp guidati da tecnici professionisti e, in caso di esito positivo, di entrare in contatto diretto con squadre professionistiche per svolgere provini.

“Per Betsson Sport, questo progetto rappresenta un impegno concreto nel campo della responsabilità sociale nel mondo sportivo”, ha spiegato Stefano Tino, Managing Director in Betsson Italia. “Grazie alla nostra passione e al nostro amore per il mondo dello sport, abbiamo deciso di impegnarci a supportare giovani talenti provenienti da contesti svantaggiati, offrendo loro l’opportunità di realizzare i propri sogni nel mondo del calcio. Per noi fare la differenza è importante sotto ogni punto di vista, ed è per quello che siamo sempre alla ricerca di progetti in linea con i nostri valori con i quali collaborare”.

One of Us è un’app community dedicata agli aspiranti calciatori, che funge da ponte tra il calcio amatoriale e quello professionistico. Attraverso questa piattaforma, i giovani giocatori possono ottenere visibilità, confrontarsi per migliorare le proprie abilità e avere la possibilità di essere notati da club e scout professionisti. Proprio durante il mese di maggio è stato organizzato il primo campus, che ha riunito una serie di aspiranti atleti desiderosi di fare della loro passione un progetto di vita.

Ai microfoni di Betsson Sport i giovani calciatori, tra un goal e un rigore, si sono fermati a raccontare cosa significhi per loro questa opportunità. “Non avrei mai immaginato di poter fare un provino, perché entrare nel mondo del calcio in questo momento è molto difficile. Anche se sei bravo, sembra che nessuno ti voglia aiutare”, afferma uno dei ragazzi, Juan Antonio, la cui passione è così grande che confida: “Se fosse possibile, giocherei anche gratis!” Il giovane, tifoso del Milan ma che sogna di giocare per la nazionale dell’Ecuador, spiega quanto il programma di One of Us abbia cambiato le cose per lui che, oltre che dedicarsi allo sport, lavora e aiuta la sorella a guardare il nipote. “Il calcio per me è passione, mettercela tutta, avere tanta grinta e dare il massimo. Non è solo uno sport, ma è un momento che unisce le persone.”

Betsson Sport continuerà a seguire i ragazzi nel loro percorso verso il calcio professionistico: per rimanere aggiornati sulle ultime novità relative al progetto, visita i social del brand!