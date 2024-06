Dalla Spagna: “Ducati stravolta da Marquez”

Il recente annuncio del passaggio di Marc Marquez alla Ducati ufficiale ha creato molto scalpore. Tante polemiche su questo affare

Il Mondiale di MotoGp è sempre più nel vivo e al momento sembra esserci una lotta al vertice tra il leader del mondiale Jorge Martin e il campione del mondo Pecco Bagnaia. Poco più indietro gli altri con il pluricampione Marc Marquez e il giovane Pedro Acosta pronti a qualche errore per poter tornare in lizza.

Nonostante stiamo assistendo ad uno dei Mondiali più equilibrati degli ultimi anni si continua a discutere più di quello che accade fuori dalla pista e in particolare negli uffici dei Team del Mondiale. Le ultime settimane hanno visto una scossa clamorosa, una situazione che nessuno si sarebbe mai aspettato.

La Ducati ha scelto Marc Marquez, sarà il pluricampione ad affiancare Pecco Bagnaia nella prossima stagione. Niente da fare per Jorge Martin che – nonostante le ultime recenti prestazioni – è stato ‘bocciato’ ed ha cosi deciso di accasarsi all’Aprilia dove sarà l’assoluto protagonista. Una svolta inattesa e che ha stupito sia i tifosi che gli addetti ai lavori: da mesi si parlava del possibile approdo di Martin al posto di Bastianini e poi invece è cambiato tutto.

MotoGp, turbolenze in casa Ducati: dalla Spagna insorgono

La decisione di puntare su Marquez ha creato tante polemiche attorno alla Ducati. In primo luogo Marc sarà più pagato del compagno di squadra Bagnaia, dovrebbe percepire circa 13 milioni di euro annui e questa notizia ha fatto storcere il naso ai più; poi il fatto di perdere un giovane talento come Martin è assolutamente contro i principi della storia recente della Ducati e diversi media in Spagna lo hanno sottolineato.

Come riporta ‘Estadio Deportivo’ la Ducati era da sempre molto apprezzata in quanto veniva considerata come una scuderia molto attenta ai giovani talenti. Da Bagnaia, ma anche nelle precedenti stagione, la scuderia ha puntato spesso su ragazzi in erba e invece con Marquez è cambiato tutto. La Rossa di Borgo Panigale ha bocciato un talento come Jorge Martin ed ha puntato ‘sull’usato sicuro’ come Marc Marquez, il tutto con una forte componente relativa a sponsor e marketing alle spalle, oltre che per motivi squisitamente sportivi.

Inutile nascondersi, il numero 93 vende di più e per questo la Ducati lo avrebbe preferito a Martin, come evidenziato dalla fonte iberica. Scelta giustificabile ma tutta da valutare e c’è grande curiosità per capire se la scuderia di Borgo Panicale stavolta ha sbagliato tutto o continuerà a vincere nonostante le polemiche.

L’addio di Martin e l’approdo di Marc Marquez nella Ducati ufficiale ha scatenato le polemiche. E i prossimi Gran Premi porteranno nuovi interessanti retroscena in un Motomondiale scoppiettante.