Juventus, si complica la pista Calafiori

Il Bologna continua a non aprire alla cessione di Calafiori: la Juve attende fiduciosa avendo il gradimento del calciatore, ma Giuntoli nel frattempo ha aperto il dialogo per una soluzione alternativa.

Juventus, si valuta l’alternativa a Calafiori

Si tratta di Kiwior, una vecchia conoscenza di Thiago Motta e della Serie A: proprio allo Spezia con il neo allenatore bianconero il difensore polacco riuscì a mettersi in vetrina fino a spiccare il volo in Premier League. L’Arsenal lo valuta attorno ai 25 milioni: cifra simile a quella che la Juve ha messo in conto di spendere per Calafiori, che resta pur sempre il primo obiettivo in attesa di sviluppi più avanti. Proseguono positivamente i dialoghi tra Juve e Aston Villa per lo scambio tra Douglas Luiz e McKennie, con Iling dentro l’affare: manca ancora qualche dettaglio ma la fumata bianca potrebbe arrivare già la settimana prossima. Mentre tra Szczesny e l’Al-Nassr c’è una fase di stallo dovuta alle riflessioni del club saudita. Infine, filtra fiducia sul rinnovo di Rabiot, ma il francese non ha ancora dato una risposta alla proposta della Juve.

Giovanni Albanese