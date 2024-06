Monza, inizia l’era Nesta. Quando il debuttante va di moda

In un pomeriggio anonimo di giugno, sotto il cielo grigio brianzolo, il futuro del Monza ha conosciuto formalmente la sua nuova guida tecnica: Alessandro Nesta. Nulla di sorprendente a dire il vero, perché la notizia era già nell’aria da settimane, mancava solo la conferma, arrivata direttamente da Adriano Galliani in persona. Che nel giorno di presentazione del nuovo nome del centro sportivo del Monza, ha annunciato così l’allenatore della prossima stagione.

“Sarà Alessandro Nesta il nuovo allenatore che dal 1° luglio assumerà l’incarico. Presentare Alessandro Nesta è superfluo, grandissimo giocatore che con il Milan di Berlusconi ha vinto due Champions, Supercoppe Europee, Mondiale per Club segnando anche gol, scudetti, coppe Italia, supercoppe Italiane… Un grandissimo giocatore. Un allenatore cresciuto da Miami passando per Frosinone e adesso Reggiana e che noi consideriamo assolutamente maturo“

Dopo la sorprendente salvezza della sua neopromossa Reggiana, la nuova avventura di Alessandro Nesta – la prima in Serie A – sarà quindi a Monza, lì dove è pronto a raccoglie l’eredità di un altro esordiente che fu nel massimo campionato, come Palladino. I quasi due anni in Brianza hanno sgretolato le convinzioni degli scettici sul suo conto. Lo stesso epilogo che Galliani si è augurato per Nesta poco dopo l’annuncio, ricordando come non sempre il fatto di essere debuttanti costringa ad abbassare le aspettative.

L’annuncio in maniera quasi anacronistica è arrivato direttamente a voce e prima dei social. Ora si attende solo la conferenza di presentazione, dopodiché Nesta potrà mettersi al lavoro per costruire la sua prima stagione in A.