Alex Zanardi, le immagini fanno ancora male: ritorna virale, tifosi sconvolti

Dramma Alex Zanardi: si torna a parlare della tragedia vissuta dall’ex pilota di Formula 1. Immagini che fanno male al cuore

Il mondo dello sport ha sofferto al suo fianco, dopo i diversi e insormontabili ostacoli superati con coraggio e caparbietà. La gente ha pianto per lui, lo fa ancora. Alex Zanardi torna al centro dell’attenzione e le immagini che lo riguardano sono decisamente forti.

Una vita dedicata allo sport, all’adrenaline delle corse che negli anni gli hanno tolto tanto, forse troppo. 23 anni fa Alex Zanardi fu vittima di uno sfortunato incidente, una situazione mostruosa che in pochi secondi si trasformò in tragedia. Il 15 settembre 2001 la vita di Alex cambiò per sempre. E solo un uomo come lui, pulito e carico dei valori, avrebbe potuto rispondere ancora una volta con un sorriso ad un’esistenza complessa.

Il campionato Cart, quel Gran Premio di scena in Germania, e poi lo schianto. A Zanardi furono amputati ambedue gli arti inferiori: un impatto impressionante che ancora oggi mette i brividi. La sua tempra, però, lo ha portato a reinventare la propria vita, sempre e comunque nello sport, il suo habitat naturale.

Divenuto campione di handbike con 4 ori paralimpici in bacheca, Alex tornò a fare i conti con la sfortuna. Era il 19 giugno di quattro anni fa: lo scontro con un camion tra le strade di Pienza, il coma farmacologico, poi nulla più, zero – o quasi – informazioni sulla sua salute.

Video sconvolgente: Zanardi da brividi

Nelle ultime ore, però, al centro dell’attenzione è tornato il suo primo incidente che gli ha chiaramente cambiato la vita. Ed il video del suo dramma ha fatto, nuovamente, il giro del mondo intero.

Un pit stop in ritardo, Zanardi accelera e perde il controllo della sua vettura, testacoda e Tagliani non riuscendo a evitare Alex, lo colpisce in pieno. La macchina di Zanardi si spacca letteralmente in due, le immagini parlano chiaro e fanno ancora oggi malissimo. Perse le gambe, gli furono amputate, e tre quarti del volume sanguigno: le cure mediche, quasi come un miracolo, lo riuscirono a mantenere in vita.

Footage captured in 2001 shows the near-fatal crash of Formula One driver, Alex Zanardi. On September 15, 2001, during the American Memorial race, Alex Zanardi made a late pit stop. As he attempted to rejoin the race, he accelerated, lost control of his car, and spun onto the… pic.twitter.com/ZzuHQi4RqM — Morbid Knowledge (@Morbidful) June 10, 2024

Tra Londra 2012 e Rio de Janiero 2016, ai giochi paralimpici, Zanardi si è rifatto con quattro medaglie. Una nuova vita, una nuova carriera, finita troppo presto nuovamente nel tritatutto della sfortuna. I suoi fan non hanno smesso di commentare il video in questione, dimostrando l’ennesima enorme vicinanza nei confronti di un vero e proprio eroe dello sport moderno.