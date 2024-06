Germania-Scozia 5-1: esordio vincente per Nagelsmann

Vince 5-1 la Germania contro la Scozia nel match d’apertura di Euro2024. Tutto troppo facile per la formazione tedesca che chiude i giochi già nel primo tempo con le reti di Wirtz, Musiala e Havertz. Nella ripresa Fullkrug e Emre Can firmano le altre due reti. Per la Scozia autorete di Rudiger.

Germania-Scozia, le formazioni

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz. Ct. Nagelsmann.

SCOZIA (5-4-1): Gunn; Ralston, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson; Christie, McTominay, McGregor, McGinn; Adams. Ct. Clarke.

La partita, il primo tempo

Gara che si sblocca all’11 con Wirtz. Cross basso da destra di Kimmich per Wirtz che, dal limite dell’area di rigore, calcia di prima intenzione verso lo specchio della porta: il pallone sbatte sul palo dopo la deviazione di Gunn, poi varca la linea. Passano 9 minuti e arriva il 2-0. Azione strepitosa della Germania, raddoppio più che meritato per i ragazzi di Nagelsmann. Havertz rinuncia al tiro da posizione defilata e decide di servire l’accorrente Musiala che, da posizione centrale, lascia partire una conclusione imprendibile per Gunn. Al 26′ rigore prima dato e poi tolto alla Germania. In chiusura di primo tempo il penalty viene poi concesso dopo ausilio VAR. Dopo aver rivisto le immagini, Turpin indica il dischetto ed estrae il cartellino rosso nei confronti di Porteous. Dal dischetto si presenta Havertz che segna.

La ripresa

Nella ripresa la Germania attacca alla ricerca del 4 gol. Rete che arriva al 69′ con Fullkrug. Gol pazzesco di Fullkrug per il 4-0 della Germania sulla Scozia. Appena entrato, l’attaccante del Borussia Dortmund sfonda la rete con un destro potentissimo da distanza ravvicinata su assist “no look” di Gundogan! Al 76′ Fullkrug trova la doppietta ma la rete viene annullata per fuorigioco. Nel finale prima Rudiger trova uno sfortunato autogol: la Scozia trova il gol della bandiera: colpo di testa di McKenna sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pallone arriva nella zona di Rudiger che involontariamente beffa il proprio portiere Neuer. Emre Can sigla poi il 5-1. Servizio arretrato di Muller per Emre Can, che dal limite prende la mira ed infila il pallone all’angolino basso alla sinistra di Gunn.