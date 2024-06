Lutto terribile in Serie A: era amato da tutti, perdita drammatica

Perdita drammatica nel campionato italiano. La squadra perde una delle sue figure più amate: il lutto è terribile, club e tifosi in lacrime

Nuovo drammatico lutto nel calcio italiano, con un club in particolare che deve dire addio a quello che era uno dei volti più amati. La sua perdita non ha potuto non scuotere tutti i tifosi.

Ad essere colpita da questo terribile lutto è stata la Salernitana che tramite una dolente nota pubblicata attraverso i propri canali social, ha annunciato la dipartita di Gerardo Salvucci, storico magazziniere del club campano. Salvucci era amato tanto dalla squadra quanto dai tifosi e la sua morte non può non essere un colpo durissimo per tutta la società che si è voluta stringere attorno alla famiglia di Salvucci in questo momento difficile.

Salvucci era entrato a far parte dello staff della Salernitana nel 2011 e da allora non ha mai pensato neppure una volta di voler lasciare la società campana. La sua instancabile passione per il proprio lavoro era un esempio per tutti all’interno della società, dov’era stimatissimo. Un ambiente quindi estremamente positivo intorno a lui, motivo per il quale la sua morte lascia un vuoto davvero incolmabile.

Salernitana in lutto: addio allo storico magazziniere Salvucci

La morte dello storico magazziniere dei granata non è stata solo un colpo durissimo per la società, ma anche per i tifosi che pure gli hanno reso omaggio via social con tanti messaggi indirizzati a lui e alla sua famiglia in questo momento difficile. La Salernitana ha avuto una stagione davvero complicata culminata con la retrocessione in Serie B e la dipartita di Salvucci ha aggiunto un’ulteriore dose di dolore e tristezza di cui, all’interno della società campana, se ne sentiva davvero poco bisogno.