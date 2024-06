MotoGP, Lorenzo tradisce Marquez: umiliazione in diretta

Anche Jorge Lorenzo ha detto la sua sul passaggio di Marc Marquez in Ducati: tradimento in diretta, MotoGP scossa

È passata ormai oltre una settimana dalla notizia dell’anno – l’approdo in Ducati Factory di Marc Marquez – ma l’eco dell’annuncio ufficiale ancora non si è spenta. Né tra i diretti protagonisti della lunga vicenda, né tra gli addetti ai lavori, né tra gli appassionati del mondo delle due ruote.

Tra pronostici su chi prevarrà, nella corsa al titolo mondiale del prossimo anno, tra Pecco Bagnaia e il Cabroncito di Cervera e considerazioni sulla bontà della scelta della casa di Borgo Panigale, abbondano giudizi ed opinioni. Corroborate anche dalle dichiarazioni di chi questa decisione l’ha presa a tutti gli effetti, ovvero Gigi Dall’Igna (Direttore di Ducati Corse) e Davide Tardozzi, Direttore sportivo del team.

Ci si è scomodati perfino dal mondo delle quattro ruote per commentare il passaggio dell’otto volte campione del mondo nel Team Lenovo. Lewis Hamilton, ad esempio, si è detto entusiasta all’idea di vedere l’ex uomo immagine della Honda in sella ad una Ducati di ultima evoluzione.

“È stato un annuncio fantastico. Vedere Marquez sulla Ducati sarà uno sballo incredibile”, ha detto dal Canada il pilota britannico, protagonista anch’egli di un passaggio più che discusso, quello che lo porterà in Ferrari dal prossimo anno.

Lorenzo punzecchia Marquez: “Non ne sono così certo”

Aprendo invece il capitolo del mondo delle due ruote, ha destato scalpore l’opinione di Mattia Pasini, che ha parlato apertamente di ‘tradimento di Ducati a Jorge Martìn’, riferendosi anche alla beffa già subita dal madrileno quando nel 2022 la casa italiana gli preferì Enea Bastianini. Ancor più dense di spunti di cui parlare sono state però le parole di Jorge Lorenzo, l’ex campione del mondo e connazionale di Marquez, intervenuto nel programma ‘Open Paddock’ sulla piattaforma ‘DAZN’.

In merito a chi potrebbe vincere Bagnaia e Marquez ha evidenziato: “Se prendessimo il Pecco del 2019, e lo confrontassimo col Marc Marquez dello stesso anno, diremmo che quel Marc era evidentemente tre gradini sopra. Ora, con la stessa moto, non sono certo che Marc batterà Pecco in ogni gara“, ha sentenziato lo spagnolo.

Jorge Lorenzo, pur riconoscendo la classe di Marc e la sua pericolosità come candidato per il titolo piloti 2025, ha poi rincarato la dose facendo riferimento all’età che avanza. “Marquez l’anno prossimo avrà 32 anni: è sempre lui ma ha subito un infortunio importante dopo Jerez 2020″.

In via teorica l’ex Yamaha sottolinea come il connazionale al massimo potrà rimanere al livello attuale, evidenziando che i piloti di 25 o 26 anni migliorano di anno in anno, ed è proprio questo “il più grande fattore contro di lui”, ha concluso.