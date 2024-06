Sotto il cielo di Roma: Lotito, così la corda si spezza. Roma, ecco cosa ti serve

Premessa, sono reduce da tre giorni a Roma. Ri-premessa, il cielo di Roma è sempre il cielo di Roma. Azzurro diverso, luce diversa, sole diverso. Roma è così: diversa da tutto. Unica per tutto. Anche per il calcio, soprattutto per il calcio. Il mercato non è ancora realmente iniziato ma è già fuori controllo. I tifosi della Lazio hanno tutta la mia solidarietà. Parlando con qualcuno di loro, parlando con mio papà super tifoso biancoceleste, è impossibile non dargli ragione. Per questo la contestazione di venerdì è assolutamente comprensibile. L’obiettivo non è Marco Baroni, il nuovo allenatore, non ce l’hanno con lui, ma con tutto quello che ha portato all’ennesimo ribaltone e quindi contro la gestione di Claudio Lotito. È come se si sentissero ostaggi di Lotito che, a sua volta, vuole tenersi stretta la Lazio e non pensa minimamente di cederla. Lotito ha fatto scelte giuste anche nel recente passato, ma non può vivere di rendita. Perché alla fine se tiri troppo la corda, la corda si spezza. I tifosi vorrebbero finalmente un mercato all’altezza. Perché ok stare attenti al bilancio, ma qualche colpo va fatto. I soldi, nella scorsa estate, li ha spesi, ma li ha spesi male perché non sono arrivati quei giocatori in grado di fare la differenza. Ha rotto con Sarri, ha rotto con Tudor, ha scommesso su Baroni. Qualche volta Lotito dovrebbe ammettere di aver sbagliato perché la colpa non può essere sempre degli altri. Adesso questa piazza meriterebbe almeno 7-8 acquisti. Si, Lotito e Fabiani dovrebbero in parte rivoluzionare la rosa anche per proteggere Baroni. Acquisti mirati, giovani ma anche nomi importanti. Per i tifosi è utopia, forse anche per me. Sull’altra sponda del Tevere, i Friedkin i colpi ad effetto li hanno fatti, ma non sono bastati. Ed è questo il problema. Una squadra come la Roma non può non essere andata in champions nemmeno quest’anno. Per questo anche la Roma ha bisogno di una sana rivoluzione e di colpi mirati più che pirotecnici. Servono almeno 3 esterni bassi. Servono due centrocampisti e almeno due attaccanti. Nel mio soggiorno nella Capitale ho parlato anche con qualche tifoso giallorosso e tutti mi hanno chiesto se Chiesa arriverà. Ho risposto che l’arrivo di Chiesa non basterebbe comunque. Perché la rosa della Roma ha problemi antichi che non sono mai stati risolti. Insomma prepariamoci ad un’estate di attesa e passione sotto quel cielo unico al mondo.