Colpaccio straordinario in MotoGP, un super team contro Bagnaia e Marquez

Nella seconda settimana di pausa per la MotoGP è arrivato un’importante ufficialità sul mercato piloti in vista della prossima stagione

Un mese di Giugno con solo due gare in MotoGP. Dopo il Mugello, ci sarebbe dovuta essere la prima edizione del GP del Kazakhstan, spostata in autunno in seguito alla cancellazione del GP dell’India. Si tornerà in pista solo nell’ultimo weekend del mese su uno dei circuiti storici del Motomondiale, quello di Assen in Olanda.

Proprio tra il Mugello e Assen erano previsti una serie di annunci sul mercato piloti per definire le line up della prossima stagione. E così è stato. La Ducati ha sciolto definitivamente le riserve sul pilota che affiancherà Bagnaia nel team ufficiale. Sarà Marc Marquez a pilotare la seconda Desmosedici ufficiale nel 2025, quella sognata a lungo a Jorge Martin che ha lasciato la Pramac per trasferirsi all’Aprilia dove sostituirà Aleix Espargarò.

Prima del GP del Mugello, KTM ha annunciato la promozione nel team factory di Pedro Acosta. Protagonista di una stagione fin qui davvero positiva da rookie, il talento spagnolo lascia la GasGas per prendere il posto di Jack Miller, quest’ultimo, al momento, ancora senza squadra.

Colpaccio KTM in MotoGP, ingaggiati due nuovi piloti

L’approdo di Marquez alla Ducati ufficiale ha sancito anche l’addio di Enea Bastianini che lascia così il team factory dopo due stagioni. La carriera del pilota riminese in MotoGP proseguirà – come già preannunciato dal suo agente Carlo Pernat – alla KTM. Il team austriaco ne ha ufficializzato l’ingaggio con un comunicato nel quale ha annunciato anche il trasferimento dall’Aprilia di Maverick Vinales.

Un doppio colpo importantissimo per KTM che schiererà i due piloti nel team Tech 3, il quale sostituirà la Gas Gas. E non è tutto. Sia Bastianini che Vinales avranno a disposizione entrambi una KTM RC16 full-factory 2025 ovvero una moto ufficiale, la stessa che guideranno Brad Binder e Pedro Acosta nel team factory. Il prossimo anno, dunque, ci saranno quattro KTM ufficiali in griglia, a conferma delle ambizioni della scuderia austriaca che punta a insidiare il dominio della Ducati in MotoGP.

Per Bastianini si tratta di un ritorno alla KTM visto che aveva già pilotato una moto del costruttore austriaco in Moto3 con il team Gresini. Vinales, invece, proverà a centrare un risultato storico in MotoGP. Lo spagnolo, infatti, è l’unico nella classe regina del Motomondiale ad aver vinto almeno un GP con tre squadre diverso ovvero Suzuki, Yamaha e Aprilia. Dovesse riuscirsi con la KTM, otterrebbe un poker davvero leggendario.