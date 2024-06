Euro2024, inizia bene la Svizzera: Ungheria battuta 3-1

Inizia bene l’Europeo per la Svizzera: la nazionale elvetica ha infatti battuto 2-1 l’Ungheria di Marco Rossi nella gara giocata alle 15. La gara è stata sbloccata al 12′ di Duah su assist filtrante di Aebischer. Il raddoppio, allo scadere del primo tempo, è arrivato proprio con l’ex Bologna, che dai 25 metri ha trovato alla perfezione l’angolino basso colpendo a giro. Nella ripresa l’Ungheria cerca di rientrare in gara con la rete di Varga e, nonostante un forcing finale, non riesce ad agguantare il pareggio e subisce anche il 3-1 con Embolo. Termina dunque 3-1 a favore della Svizzera, che con questa vittoria sale a quota 3 punti insieme alla Germania.