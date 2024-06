Juve, le mosse per costruire il futuro: anche fuori dal campo

Mancano solo i dettagli per l’affare tra Juve e Aston Villa, ormai convinte da un po’ a concludere lo scambio tra Douglas Luiz, Mckennie e Iling, con un conguaglio economico in favore del club inglese per riconoscere il valore superiore del centrocampista brasiliano. Sarà di fatto il primo grande colpo dell’estate targato Giuntoli, che dovrà poi proseguire il lavoro sul mercato funzionale ad accontentare Thiago Motta nelle richieste. Il capo dell’area sportiva del club bianconero presenterà presto l’offerta all’Atalanta per Koopmeiners e resta in attesa della risposta di Rabiot sulla proposta di rinnovo: in alternativa al francese, si potrebbe ipotizzare la soluzione Thuram dal Nizza. La prossima settimana potrebbe essere quella giusta per concludere il trasferimento di Szczesny in Arabia Saudita, da quel momento ogni giorno sarà utile per concretizzare l’acquisto di Di Gregorio dal Monza. Intanto alla Continassa proseguire il viavai di dirigenti nella struttura: l’uscente Paolo Morganti, che ha lasciato a Giuseppe Pompilio il posto a capo delle segreterie, è stato ufficializzato come neo direttore generale del Catanzaro. Mentre alla Juve è in arrivo Stefano Stefanelli, che si occuperò di scouting dopo aver guidato la direzione sportiva del Pisa.

Giovanni Albanese