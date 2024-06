Lo ha detto davvero, Berrettini sorprende tutti

Matteo Berrettini si racconta in un’intervista sorprendendo tutti con la sua opinione su un tema personale

Sulla cresta dell’onda c’è Jannik Sinner, simbolo del movimento tennistico italiano, da questa settimana nuovo numero uno della classifica mondiale. Tuttavia, alle spalle del numero uno al mondo, vi sono altre figure di rilievo e fra queste, ovviamento, Matteo Berrettini, il quale si sta rimettendo in gioco con competitività e lo dimostrano i risultati che arrivano dall’Atp di Stoccarda.

Berrettini, infatti, ha raggiunto la semifinale del torneo su erba tedesco dopo aver eliminato l’australiano Duckworth in due set. Prima di quest’ultimo, l’azzurro ha sconfitto Shapovalov e Safiullin. Nella stessa kermesse gareggia anche il 22enne Lorenzo Musetti che sfiderà proprio Berrettini in semifinale.

Un torneo importante, quello di Stoccarda, per Matteo Berrettini che, in Germania, ha già trionfato due volte, nel 2019 e nel 2022, a conferma della bontà delle sue performance su erba. Contando tutti i tornei disputati su questa superficie, ne ha vinti l’82,6%, senza dimenticare la finale raggiunta a Wimbledon nel 2021 e persa, in quattro set, contro Djokovic. Un risultato che ha proiettato l’azzurro anche ai vertici della classifica mondiale, al sesto posto.

Tennis, Berrettini risponde per la prima volta sull’argomento: spiazzati i tifosi

In questi due anni, scanditi da infortuni e stop a ripetizione nonché dalla relazione con Melissa Satta, terminata in primavera, Berrettini è stato spesso criticato sui social. La sua vita privata è stata spesso oggetto di attenzione morbosa, una situazione che gli ha creato inevitabile disagio.

In occasione di un’intervista concessa al portale estero ‘Esquire’, a Berrettini è stato chiesto quale sia il suo rapporto con la bellezza fisica, essendo considerato fra gli atleti più attraenti. Del fascino che esercita Matteo Berrettini è sicuramente consapevole, ma ha preferito una risposta tra l’ironico e l’elegante, sorprendendo i lettori.

“Penso che ci siano dei buoni geni brasiliani in me (il riferimento è alla famiglia della madre), poi sono anche italiano. Diciamo che io non ho fatto niente, è stato un regalo che mi ha fatto la mia famiglia“, ha risposto il tennista, che però ha preferito concludere subito: “M’imbarazza parlarne. Sono molto disordinato a e fatico a portare un oggetto sempre con me. L’unica cosa che ho sempre qui è la collana, me l’ha regalata mia madre e la metto sempre, è una sorta di mio rituale“.

Dopo Stoccarda, intanto, Berrettini sarà in campo anche al Queen’s di Londra la prossima settiman, ultimo torneo di preparazione in vista di Wimbledon.