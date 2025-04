Il nuovo Sinner, clamoroso: tifosi italiani in estasi

Grande personalità del nuovo talento dello sport italiano: “È il mio obiettivo. Spero di arrivare a quel livello il più presto possibile”

Il nuovo Sinner. Forse esageriamo col paragone, ma il nome di Jannik l’hanno tirato fuori loro. Come si dice in questi casi, mettendoci in modalità Ponzio Pilato, decliniamo ogni responsabilità. In verità ne hanno tirato fuori anche un altro. Quello di un altro gigante dello sport italiano, seppur non più in attività, perlomeno in MotoGP.

Forse avete già capito che stiamo parlando di Valentino Rossi, che tutta Imola e dintorni attende con ansia per la 6 Ore di Imola che si terrà all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Sono attesi più di 70mila persone per la seconda tappa del Mondiale WEC, con il ‘Dottore’ che andrà a caccia del riscatto nella sua comfort zone dopo la deludente prova nella prima corsa dell’anno in Qatar.

Abbiamo divagato un po’ troppo. Come Sinner e come Valentino Rossi ambisce a diventare uno dei migliori talenti, forse il migliore in assoluto che offre attualmente la Formula 1: Andrea Kimi Antonelli di Bologna, cresciuto a pane e motori.

Dai kart alla Formula 4 fino al Gran Turismo, per concludere con l’approdo nel circus più famoso al mondo. Da quest’anno Antonelli guida una Mercedes, di fatto ha preso il posto di Lewis Hamilton anche se lui nella scuderia tedesca ci è entrato nel 2019, come membro del Junior Team.

Kimi Antonelli con personalità: “Come Sinner e Valentino Rossi? È il mio obiettivo”

Diciannove anni ancora da compiere, Antonelli ha parlato a ‘Sky Sport’ dopo l’esaltante GP del Giappone, il terzo in Formula 1 della sua carriera. A Suzuka è giunto sesto, davanti proprio alla Ferrari di Hamilton. Non solo: è stato in testa al Gran premio diventando così il pilota più giovane della storia al comando di una corsa. Ha sconfitto di tre giorni il record di un certo Verstappen a Barcellona 2016.

“A Suzuka è stato un bel weekend – è partito umile – Un po’ difficile all’inizio, soprattutto nelle prove libere, dove ho fatto molta fatica a prendere confidenza sia con la macchina che con la pista – le sue parole riportate da ‘Gazzetta.it’ – Poi in qualifica sono riuscito a fare un bello step in avanti anche in termini di guida, con la gara che è stata una conseguenza. Facendo molti giri di seguito, sono riuscito a prendere sempre più confidenza con la macchina”.

Torniamo e chiudiamo a bomba. Ad Antonelli gli è stato chiesto se un giorno gli piacerebbe diventare – per l’appunto – come Sinner o Valentino Rossi. E lui, senza il benché minimo timore, ha risposto che sì, “è il mio obiettivo. Spero di arrivare a quel livello il più presto possibile. La strada è ancora lunga e non semplice, ma punto a quello”. Questo ragazzo ha personalità e può regalare soddisfazioni enormi, in primis a se stesso e poi allo sport italiano.