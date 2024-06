Rossi si allea per distruggere Marquez: ecco con chi sta parlando

Valentino Rossi si starebbe accordando con un volto di assoluto spicco al fine di rendere la vita complicata in pista a Marc Marquez in Ducati

Dalla Spagna ne sono convinti: secondo ‘ElNacional.cat’ Valentino Rossi sta provando ad aggrapparsi alla sua unica speranza per far sì che Marquez non vinca il Mondiale con la Ducati. Come se le sorti del velocista iberico possano essere il primo pensiero per ‘il dottore’ che, fra una cosa e l’altra, ha smesso di gareggiare da ormai tre anni.

Siamo in una delle tre settimane di stop che ha avuto il Campionato del Mondo MotoGP, dopo la sospensione del Gran Premio del Kazakistan a causa delle alluvioni che hanno colpito il Paese, ma la macchina attorno al motomondiale non si è fermata. Con il prossimo arrivo nel paddock di Assen, cattedrale di questo sport, si vocifera di possibili mosse innescate dalla decisione della Ducati di ingaggiare Marc Marquez, e il conseguente approdo di Jorge Martin da parte dell’Aprilia.

Gigi Dall’Igna e la squadra bolognese, dopo l’annuncio ufficiale, hanno subito speso belle parole in favore di Marquez, assicurando che ciò che l’otto volte campione del mondo sta facendo in questa stagione è da incorniciare. Perché il classe ’93, benché stia gareggiando con la Desmosedici GP23 che è una moto ormai datata, sta comunque avvicinandosi molto alla GP24 di quest’anno.

Tutto questo ha portato la scuderia di Borgo Panigale ad optare per l’ispanico in ottica futura, lasciando nei guai Martin. Quest’ultimo risulta essere la ‘vittima’ principale, dato che per lui sembrava ormai tutto fatto con la Ducati, ma la paura di perdere Marc Marquez ha costretto gli italiani a cambiare rotta.

Marquez contro Rossi: serve l’aiuto di Bagnaia

In tal senso, il madrileno è colui che ha patito le conseguenze più forti ma non l’unico a essere stato ‘colpito’ dall’atterraggio del 93 sulla migliore moto in griglia. Ed è proprio a questo punto che spunta Valentino Rossi, che in Spagna è considerato il principale rivale del catalano, con un’inimicizia che da tempo è andata oltre i circuiti: secondo i media spagnoli, Rossi teme lo sbarco dell’otto volte campione del mondo nel team ufficiale.

Marquez continua a tenere testa al suo più grande rivale in termini di numero di titoli nella propria bacheca. Mentre l’italiano, di fatto fermo dal 2021, annovera nel suo palmarès nove vittorie totali, sette delle quali nella categoria regina, il catalano staziona un gradino sotto, avendo ottenuto otto vittorie totali delle quali sei in MotoGP.

È chiaro che dalla prossima stagione Marquez avrà tutto a disposizione per trionfare nuovamente ed eguagliare Valentino Rossi, che è il suo vero obiettivo, nel numero di titoli per poi spodestarlo nel 2026. Una situazione che in Spagna ritengono sia già ora temuta dal 46, che vorrebbe giocarsi le sue carte per evitarla. Carte che avrebbero a loro volta un nome e un cognome: Francesco ‘Pecco’ Bagnaia.

Sia Valentino che Bagnaia, uscito anch’egli dalla scuola del dottore, condividono una grande amicizia e in Spagna sono convinti abbiano pure un obiettivo comune: impedire che Marquez trionfi nuovamente.