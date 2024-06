Tifosi in lacrime per Zanardi: foto da brividi

Arriva uno scatto, pubblicato sui social, che commuove tutti i tifosi di Alex Zanardi: la FOTO è assolutamente da brividi

Non è affatto un mistero che Alex Zanardi, nel corso della sua carriera sportiva, abbia regalato gioie ed emozioni ai propri tifosi, in Formula 1 ma soprattutto in handbike. Il bolognese, però, è fonte di ispirazione per moltissime persone (in particolar modo atleti) che cercano di gettare il cuore oltre l’ostacolo a dispetto delle difficoltà. Una scelta, quella della resa, che nonostante i problemi non ha mai preso in considerazione. Insomma l’ex pilota è un vero e proprio punto di riferimento per una rinascita personale.

Una passione la sua che non è mai mancata nemmeno dopo il terrificante incidente, verificatosi nel 2001 al Lausitzring, che gli causò la perdita di entrambe le gambe. Dopo aver rischiato seriamente la vita, però, il 55enne non si è arreso ed ha iniziato una nuova vita ed avventura in handbike. Anche in questa categoria sono arrivate le soddisfazioni. Le 4 medaglie d’oro paralimpiche conquistate a Londra e Rio parlano chiaro.

Senza dimenticare la fondazione di “Obiettivo 3” per cercare di promuovere lo sport per persone che hanno avuto non poche difficoltà fisiche. Poi un altro tragico e sfortunato incidente con un camion sulle strade della Val d’Orcia che ha devastato, ancora una volta, la sua famiglia. Nel frattempo su ‘X’ (ex Twitter) spunta uno scatto che lo vede protagonista e che ha commosso non poco i suoi tifosi di vecchia data.

Zanardi, lo scatto che ha commosso i tifosi [FOTO]

Il 12 giugno del 1994, in Formula 1, si era svolto il Gran Premio del Canada. In quel di Montreal trionfò un giovanissimo Michael Schumacher che, poco prima di passare alla Ferrari, rappresentava la Benetton-Ford. Al secondo posto Damon Hill in Williams-Renault. Sul podio e quarto classificato il duo Ferrari composto da Jean Alesi e Gerhard Berger.

Tra i partecipanti anche lo stesso Alex Zanardi che, però, non brillò particolarmente. La sua gara si concluse con un 15mo ed ultimo posto dopo le squalifiche ed il ritiro di altri suoi ex colleghi. Lo scatto che lo ritrae, però, lo vede protagonista con la Lotus-Mugen-Honda MF-351HC V10.

Alex Zanardi 🇮🇹 in his Lotus 107C – Mugen Honda MF-351HC V10 at Montreal. OTD 1994 #CanadianGP (Photo: Rainer W. Schlegelmilch) pic.twitter.com/qW7NTrBTje — Zdravko (@zdravkost) June 12, 2024

Con la scuderia britannica restò solamente un anno prima di ritornare nuovamente in pista nel ’99, ovvero cinque anni più tardi, alla guida della Williams. Nonostante il ricordo non brillantissimo resta una foto che ha inevitabilmente emozionato i suoi sostenitori che lo ricordano con affetto e che continuano a trasmettergli forza nel non mollare.