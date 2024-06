Bufera in Formula 1: “È stato imbarazzante”

Caos organizzativo al GP del Canada: un’importante esponente di governo denuncia le gravi carenze di sicurezza

Il Gran Premio del Canada era uno degli eventi più attesi nel calendario della Formula 1 e non ha deluso le aspettative. Quest’anno però purtroppo è finito sotto i riflettori anche per ragioni ben lontane dallo spettacolo sportivo. Nonostante una gara emozionante condizionata dal meteo, il weekend è stato segnato da una serie di gravi problemi organizzativi che hanno messo in discussione la sicurezza e la logistica dell’evento.

Il momento critico del weekend si è verificato a ridosso della fine della gara, quando una pericolosa invasione di pista ha messo a rischio l’incolumità dei piloti e degli spettatori. Le vetture stavano ancora completando il giro d’onore quando alcuni fan hanno superato le barriere di sicurezza, costringendo i commissari di gara a intervenire rapidamente per evitare conseguenze peggiori.

La situazione non è migliorata con il passare dei minuti. Molti piloti hanno subito ritardi nell’arrivo agli eventi ufficiali a causa della congestione del traffico e delle chiusure delle entrate del circuito. Tali restrizioni sono state il risultato di disaccordi tra gli organizzatori e la polizia locale, aggravando ulteriormente il caos. Come se non bastasse, i vigili del fuoco di Montreal hanno costretto gli esercizi commerciali del centro città a evacuare, generando ulteriore malcontento tra gli operatori economici locali.

F1, annuncio dal ministero del turismo: “È stato imbarazzante”

In mezzo a questo scenario disastroso, le parole della ministra del turismo canadese, Caroline Proulx, sono state un duro colpo per gli organizzatori dell’evento, la Octane Racing Group. In un comunicato rilasciato all’agenzia di stampa ‘QMI’, Proulx ha espresso chiaramente il suo sconcerto: “Sono estremamente preoccupata e molto imbarazzata per quello che ho letto e per quello che ho vissuto al Gran Premio”.

La stessa ministra non si ferma qui, anzi rincara la dose sferrando mazzate verbali a destra e manca: “È mio compito assicurarmi che l’immagine del Canada sia perfetta a livello internazionale, in particolare in un evento come la Formula 1, per il quale ci sono un miliardo di spettatori. Quindi sì, sono a disagio e non mi è piaciuto quello che ho visto”.

Le parole della Proulx riflettono non solo il suo personale disagio, ma anche una preoccupazione più ampia per l’immagine del Canada come ospite di eventi internazionali di alto profilo. La sicurezza in pista è un tema serissimo e il paese, noto per la sua attenzione ai dettagli e la sua reputazione di affidabilità, non può permettersi simili défaillance.

Le preoccupazioni espresse dalla ministra del turismo non sono infondate. Emerge infatti un timore crescente: il futuro del GP del Canada potrebbe essere a rischio se non si prenderanno immediati provvedimenti per risolvere i problemi emersi quest’anno. Numerosi circuiti in tutto il mondo stanno cercando di entrare nel calendario della Formula 1 e una reputazione macchiata potrebbe costare cara a Montreal. Gli organizzatori dovranno lavorare intensamente per ripristinare la fiducia e garantire che eventi del genere non si ripetano.