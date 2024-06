Chicago Bulls, free agent da paura per tornare ai fasti di Jordan

Free agent d’esperienza per i Chicago Bulls che vogliono tornare grandi come ai tempi di Michael Jordan: il colpo di mercato scatena i tifosi

La stagione di NBA per i Chicago Bulls è stata davvero deludente e la mancata qualificazione ai play-off è stata una mazzata tremenda per la franchigia e i tifosi.

I Tori si sono fermati proprio alle porte della post season, venendo eliminati nel turno di qualificazione dai Miami Heat che hanno chiuso anzitempo la loro stagione. La franchigia è cosciente di aver deluso i propri tifosi ed il prossimo anno le cose dovranno per forza cambiare se si vuole puntare in alto.

Molto importanti saranno i movimenti di mercato che verranno effettuati per rinforzare la squadra ed i Chicago Bulls sono pronti a dare un’occhiata anche al mercato dei free agent. E secondo ‘ESPN’, uno dei nomi che più piacciono ai Bulls è da paura ed è quello di Chris Paul che lascerà i Golden State Warriors ed è considerato perfetto per risollevare una squadra che viene da un’annata davvero mediocre

Chicago Bulls, colpo da sogno: arriva Chris Paul

Considerato uno dei migliori play d’esperienza, Chris Paul è stato spesso un fattore per le squadre in cui ha militato ma adesso è pronto ad una nuova avventura. Il playmaker classe 1985 ha deciso di non estendere il proprio contratto con i Warriors e diventare free agent, valutando con calma quello che sarà il suo futuro.

Futuro che potrebbe essere a Chicago dove i Chicago Bulls hanno mostrato un forte interesse per lui ed hanno voglia di mettere a segno un super colpo che possa ridare entusiasmo ai tifosi. La franchigia è convinta che l’acquisto di Paul sia utile per riportare la squadra ai fasti di quando Michael Jordan vestiva tale maglia ed un playmaker come lui alzerebbe di molto il livello di qualità del team.

A riportare del possibile arrivo di Chris Paul ai Chicago Bulls è stato il noto sito ESPN che ha fatto sapere come avere in rosa un playmaker come lui sarebbe importantissimo per i Bulls, al di là del fatto che possa essere titolare o meno. Ad ogni modo, quello di Chris Paul è solo uno dei tanti nomi presenti nella lista dei Chicago Bulls che devono risolvere anche alcune questioni interne come i contratti di DeMar DeRozan e Patrick Williams, entrambi destinati a diventare free agent in quanto non risultano passi in avanti relativi ai loro rinnovi.