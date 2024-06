Deciso l’addio alla Ferrari: arriva l’annuncio alla stampa

Deciso da tempo l’addio in casa Ferrari: l’annuncio è stato dato direttamente alla stampa

L’obiettivo della Ferrari è quello di concludere, nella migliore maniera possibile, questa stagione sportiva. Il campionato è ancora molto lungo e ricco di chance da poter sfruttare. Lo sanno bene i vertici della Rossa che stanno aspettando con ansia il prossimo Gran Premio, quello che si correrà in Spagna. Obiettivo principale dimenticare la cocente delusione ottenuta a Montreal dove le due Ferrari sono state costrette a ritirarsi.

Dopo che la stagione si chiuderà ci si potrà concentrare sulla prossima dove ci saranno delle importanti novità. La prima, ovviamente, porta la firma di Lewis Hamilton. Il pilota britannico arriverà, finalmente, in quel di Maranello. Un colpo da 90 per la scuderia italiana che ha fatto completamente impazzire di gioia i tifosi.

A lasciargli il posto, come noto da tempo, sarà Carlos Sainz. Il pilota spagnolo è attualmente in scadenza di contratto. I vertici della Rossa hanno deciso di puntare su un “usato sicuro” che possa garantire importanti risultati nell’immediato futuro. Del suo addio ha parlato con amarezza anche Gerhard Berger che ha detto la sua nel corso di una intervista che ha rilasciato al quotidiano “Bild”.

Ferrari, Berger e l’addio di Sainz: “Dispiace, anche se…”

Negli ultimi giorni si sta parlando, anche in maniera abbastanza decisa, del futuro di Carlos Sainz: il nativo di Madrid, a meno di ulteriori ribaltoni delle prossime settimane, potrebbe anche accasarsi con la Williams. Su questo e molto altro si è voluto soffermare Berger. Quest’ultimo ha affermato di essere molto dispiaciuto del fatto che Sainz lascerà la Ferrari.

“E’ un peccato vedere andare via un pilota come lui dalla Ferrari. Anche perché sta guidando alla pari di Charles Leclerc. Spero possa avere la fortuna che merita“. Una decisione per nulla facile presa dalle alte sfere del team che, però, hanno optato per un campionissimo come Lewis Hamilton: “La scelta di puntare su di lui ridà linfa alla squadra. Credo che l’inglese possa portare un paio di tecnici alla Ferrari che possano fare la differenza“.

In conclusione si è voluto soffermare anche su un’altra scuderia, quella dell’Audi evidenziando come abbiano la possibilità di poter lavorare insieme ad altri team come Sauber sfruttando i mezzi a loro disposizione. Ciononostante come sottolinea Berger per arrivare al top serve tempo e l’ex pilota parla di almeno cinque anni.