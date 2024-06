Euro2024, parte bene l’Olanda 2-1 in rimonta alla Polonia

È partita bene l’avventura dell’Olanda a Euro2024, nella gara d’esordio gli oranje hanno battuto la Polonia in rimonta 2-1. La squadra del CT Ronald Koeman ha vinto grazie alle reti di Gakpo e Weghorst, che hanno risposto all’iniziale vantaggio di Buksa. Gli olandesi partono con tre punti nel girone D, in attesa della gara di domani tra Francia e Austria. Male ancora una volta all’esordio la Polonia, orfana di Lewandowski solo in panchina oggi e senza Milik fuori per infortunio.

Vittoria meritata per l’Olanda

Avvio tutto di marca olandese che domina la gara. Le sortite dell’Olanda vengono però respinte dalla Polonia. Il protagonista dei primi minuti è sicuramente Szczesny. Poi dopo poco più di un quarto d’ora di gara a passare in vantaggio sono proprio i polacchi. Buksa insacca l’angolo battuto dal futuro interista Zielinski ed è 1-0. L’Olanda però continua a spingere, colpendo anche una traversa, che salva la Polonia.

Poco prima della mezz’ora Szczesny capitola. Gakpo conclude in porta, la palla viene deviata e il portiere della Juventus deve arrendersi. Il resto del primo tempo è un monologo Olanda.

In avvio di ripresa è ancora la maggior qualità della squadra di Koeman a fare la differenza. Tuttavia, tra un’occasione e l’altra degli oranje c’è spazio anche per Kiwior e la Polonia.

La seconda parte della ripresa è a fortissime tinte arancioni e dopo ripetute occasioni e arriva il gol vittoria. Al minuto 83’ Weghorst, appena entrati al posto di Depay riceve palla da Akè e trafigge Szczesny. Nel finale poi è Swiderski a mettere i brividi all’Olanda, ma Verbruggen del Brighton protegge il 2-1.