Italia, che partita di Barella: il centrocampista è determinante per questa squadra

Buona la prima per l’Italia di Luciano Spalletti che nella prima giornata di Euro 2024 ha batutto 2-1 l’Albania. Reti decisive di Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, che hanno ribaltato l’iniziale svantaggio dopo 23 secondi di gioco.

Proprio il centrocampista dell’Inter, che alla vigilia era in forte dubbio dopo gli ultimi acciacchi fisici, si è rivelato e confermato il perno centrale di questa squadra, soprattutto in una zona cosi importante come il centrocampo. Spalletti in conferenza ha detto che nessuno è insostituibile, ma è chiaro che Barella sia meno sostituibile di altri.

Qualità, quantità, quella voglia di spaccare le partite che a questa squadra serve. Soprattutto perché mancano veri e proprio campioni, e proprio in questo contesto servono quei leader emotivi capaci di trascinare una squadra oltre i propri limiti. Barella è il collante perfetto di questo gruppo, che dopo la gara di ieri può guardare con fiducia ai prossimi impegni.