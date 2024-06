Italia, la rimessa di Dimarco e la prestazione di Jorginho: gli unici nei della serata di Dortmund

Vince e convince l’Italia di Luciano Spalletti a Euro 2024 contro l’Albania a Dortmund. Nonostante l’inizio shock dopo il gol subito dopo soli 23 secondi a causa dell’errore da rimessa laterale di Dimarco, gli Azzurri sono rientrati immediatamente in partita grazie alle reti di Bastoni e Barella che hanno permesso alla Nazionale di Luciano Spalletti di conquistare i primi tre punti ad Euro2024.

La prestazione del laterale dell’Inter è stata ottima, solo se dovessimo escludere il primo minuto. 20 secondi disastrosi per l’ex Parma che ha commesso un errore da matita rossa, che poteva trasformarsi in una montagna difficile da scalare. E invece la sua reazione è stata ottima: sgroppate sulla fascia mancina e passaggi determinanti, soprattutto in occasione del 2-1 azzurro.

Per tutti è stato uno dei più positivi ma la prestazione di Jorginho è stata al di sotto delle proprie potenzialità con diversi passaggi sbagliati tra primo e secondo tempo, soprattutto in fase di impostazione, lento e macchinoso in alcune fasi del match. La sua esperienza internazionale e il suo ruolo alla Lobotka da play unico sono sicuramente fondamentali per Spalletti… ma contro Spagna e Croazia dovrà sicuramente alzare il suo livello di attenzione.