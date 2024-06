Lutto tremendo nel mondo dello sport: addio ad un pezzo di storia

Un gravissimo lutto ha colpito, nelle scorse ore, il mondo dello sport: se ne va un importante pezzo di storia

Continua il periodo nero dello sport italiano. Arriva infatti uno di quegli annunci che spezzano il cuore e che sconvolgono i tifosi sportivi. In particolar modo quelli della pallavolo che ha perso una delle icone più storiche. Nelle ultime ore è venuto a mancare Franco Del Chicca. A diramare la terribile notizia ci ha pensato direttamente la Polisportiva Inzani direttamente dai loro canali ufficiali social network.

Un cognome molto conosciuto in questo ambito visto che era il figlio di Renzo, considerato come uno dei pionieri nella disciplina nel nostro Paese insieme, ovviamente, ad altri simboli di questo sport come Franco Anderlini e Angelo Costa. Gli appassionati del volley lo ricordano come uno dei principali artefici della storia di Parma.

Lutto terribile per il volley, addio a Franco Del Chicca

Il cuore di Del Chicca si è spento nella notte tra il 13 ed il 14 giugno all’ospedale ‘Maggiore‘ di Parma. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che le sue condizioni erano notevolmente peggiorate, fino a quando non è stato annunciato il decesso. Negli ultimi giorni era stato al centro di una notizia di cronaca che lo aveva visto protagonista.

Del Chicca, infatti, era stato investito da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta. Un impatto terribile con la vettura, tanto da portare ad un immediato ricovero. I medici hanno fatto il possibile nel salvargli la vita, ma ogni tentativo è stato vano. Lo sport italiano saluta quindi una vera e propria icona che nel corso della sua carriera si è tolto moltissime soddisfazioni.

Tra queste quelle di vestire, negli anni ’60, le maglie di Cus e Salvarani Parma. Dopo aver appeso le ginocchiere al chiodo, però, è rimasto fedele a questo sport diventando allenatore. Con la sua esperienza ha contribuito alla storia di questa disciplina. Oltre al ruolo di coach era uno stimato professore di educazione fisica. I suoi studenti ed ex lo ricordano con affetto e lo ringraziano per tutto quello che ha insegnato loro. Moltissimi dei suoi vecchi allievi hanno infatti fatto strada nel mondo della pallavolo.

Un dolore dunque enorme per la sua famiglia, parenti ed amici che hanno perso una figura importante. In relazione al lutto per la morte di Del Chicca è intervenuta anche Monica Cantarelli, responsabile della palestra Wellfit, come riportato da ‘ParmaToday’: “Un giorno triste. La sua vitalità, la sua simpatia, il suo buon umore e le sue barzellette ci mancheranno. Qui in palestra era di casa. Franco, ci mancherai molto”.