Valentino Rossi-Lorenzo, nuovo capitolo: fan sorpresi, annuncio da brividi

Jorge Lorenzo è tornato a parlare dell’ex grande rivale Valentino Rossi . Le sue dichiarazioni non sono passate inosservate

Un annuncio che in pochi si aspettavano e che ha lasciato molti senza parole, quello di Jorge Lorenzo su Valentino Rossi. Dopo i tanti anni in MotoGP, entrambi hanno deciso di proseguire le proprie carriere in un altro ambito del motorsport.

Il pilota spagnolo ha concluso la propria carriera in MotoGP nel 2019 ma la sua competitività non si è mai spenta. Jorge si è dedicato alle corse automobilistiche, alla guida di una Porsche Carrera Cup Italia e ora si appresta a iniziare una nuova avventura.

Lorenzo guiderà l’Aston Martin Vantage GT3 nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance. Il cinque volte campione del mondo di Motomondiale ha esordito a Vallelunga, nella squadra L&A Infinity. Una scelta che rappresenta un cambiamento importante dopo le ultime esperienze in Porsche ma Lorenzo si è detto pronto e motivato per questa sfida nella quale avrà come compagni di squadra William Alatalo e Mahaveer Raghunathan.

Ai microfoni di TuttoMotoriWeb, lo spagnolo ha espresso le prime impressioni sulla sua nuova vettura: “Devo dire che con la Porsche l’anteriore dell’auto era molto difficile, perché non avevamo l’ABS, il controllo di trazione e anche l’aria condizionata, mentre l’Aston Martin è più pesante, però ha tutte queste comodità e serve essere molto più precisi nella guida, mi piace molto di più“.

Jorge Lorenzo, elogio a Valentino Rossi

Ovviamente a fare notizia è soprattutto il fatto che Lorenzo proseguirà la sua carriera in ambito automobilistico proprio come Valentino Rossi, impegnato in questo weekend alla 24 Ore di Le Mans.

A riguardo, Jorge ha dichiarato: “Non ho seguito molto a dire la verità, sicuramente andrà molto forte, perché ho sentito che va sempre molto bene e che batte anche i piloti più competitivi. Lui è un grande talento in tutto ciò che ha fatto e continuerà ad essere così anche in questa sua nuova avventura“.

Le parole di Lorenzo riflettono un rispetto reciproco, nonostante la passata rivalità. Entrambi stanno dimostrando che il talento e la determinazione possono trascendere i confini di uno sport specifico e stanno seguendo lo stesso percorso.

Se Valentino è già arrivato a Le Mans, Lorenzo è convinto di non avere alte aspettative in ambito automobilistico: “È solo un divertimento per me, non ho aspettative e ambizioni così alte come invece quando correvo in moto, ma non si può mai sapere. Nessuno può dire quello che sarà il mio cammino, io ci metto sempre grande impegno quando sono in pista“.