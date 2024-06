Italia, Frattesi: “Ci sarà più spazio con la Spagna: ecco cosa mi chiede Spalletti”

Conferenza stampa del centrocampista dell’Inter e della Nazionale Italiana, Davide Frattesi, direttamente da Casa Azzurri, a tre giorni dalla sfida contro la Spagna: “La prendo bene che Spalletti mi riprenda tanto. Mi chiede quando sono schiacciati gli avversari di andare più largo. Su Mbappe? Che una persona si esprima lo ritengo giusto, uno deve seguire i propri ideali. Poi non ho seguito nello specifico. Ci sarà più spazio contro la Spagna anche se vogliamo fare una partita di spesso. Inter? La mia gestione è stata giusta con mister Inzaghi, il primo anno non è facile acclimatarsi. Fare il titolare? Mi dovrò mettere la maglia della nazionale sotto quella dell’Inter… Avremo meno possesso rispetto all’Albania, anche se in fase difensiva lasceranno più spazio. Yamal non lo scopriamo adesso. Destinato a diventare un grande del calcio mondiale. Fase di possesso e palleggio punti di forza storici della Spagna. La cosa stancante di una stagione simile sono i viaggi: perché più sei in campo più prendi condizione. Cosa scaramantica che mi sono portato da Roma? Scamacca. Compagno di ping pong El Shaarawy, magari prima non parlavamo molto. Non gioco con Scamacca perché spara le palline. Pellegrini e Bastoni i più forti a biliardo. Qua il mio ruolo cambia in fase difensiva, mi trovo più basso a difendere. Non abbiamo 2 attaccanti come all’Inter ma due esterni che possono portare l’uomo”.