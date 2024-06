Euro 2024, nessuna sorpresa: Germania, Spagna e Inghilterra hanno già avvisato

Fino a ora nessuna sorpresa: oltre all’Italia, l’Europeo è iniziato bene anche per Germania, Spagna e Inghilterra. In attesa della Francia, in campo questa sera contro l’Austria, tutte le pretendenti per la vittoria finale (gli azzurri uno scalino indietro) hanno vinto e rispettato le aspettative. Spesso l’esordio è complicato, soprattutto in queste manifestazioni: lo abbiamo visto anche all’ultimo Mondiale, con l’Argentina che è partita male ma che poi ha alzato la Coppa. In questo momento, però, la musica sembra diversa e nessuna big vuole lasciare briciole per strada.

La Germania, grazie al talento di Wirtz e Musiala, ha annichilito la Scozia: un mix di talento e freschezza che alla lunga potrebbe diventare determinante. Benissimo la Spagna che ha travolto 3-0 un’inesistente Croazia, anche qui il CT spagnolo ha plasmato la sua squadra a immagine e somiglianza. Vittoria anche per l’Inghilterra con il solito Jude Bellingham che vuole brillare anche con la maglia del proprio Paese. Insomma, la musica pare diversa e ogni big vuole dimostrare sin da subito di poter fare qualcosa di importante. Molto dipenderà dalla tenuta mentale, soprattutto con il passare delle partite: ma, per ora, queste tre squadre fanno paura.