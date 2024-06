Formula 1, colpo Sainz: “La migliore coppia di piloti”

Il futuro di Carlos Sainz sotto la lente d’ingrandimento: l’annuncio che esalta lo spagnolo, ecco con chi farà coppia

In vista del 2025 le cose in Formula cambieranno e pure parecchio. A partire dai piloti visto che una grande rivoluzione, in realtà, è già avvenuta.

Sin dallo scorso febbraio quando è arrivato l’annuncio ufficiale della firma di Lewis Hamilton con la Ferrari: insieme a partire dall’anno prossimo. Un matrimonio che se da un lato fa sognare, dall’altro ha fatto storcere il naso a molti per l’età del sette volte campione del mondo che da anni non riesce più a performare come un tempo. Il ‘tradimento’ alla Mercedes è solo un lato di questa storia: l’altro è rappresentato da Carlos Sainz, ‘abbandonato’ dalla Ferrari che ha deciso di puntare lo sguardo altrove piuttosto che rinnovare allo spagnolo il contratto in scadenza a dicembre 2024.

E adesso, già da tempo, ci si chiede che fine farà il figlio d’arte. Si è parlato a lungo proprio di Mercedes, della possibilità – poi apparentemente sfumata – che fosse lo stesso Sainz l’erede di Hamilton, affiancando Russell nella prossima stagione. Un’altra pista – questa ufficialmente chiusa – è quella che lo avrebbe portato in Red Bull. Il discutibile rinnovo di Sergio Perez chiude ogni porta: da settimane sono essenzialmente due le opzioni in mano a Sainz per l’immediato futuro. Da un lato la Sauber che dal 2026 verrà rimpiazzata da Audi, pronta ad esordire in Formula 1.

Dall’altra la Williams, scuderia che dopo anni tragici sembra stia lentamente risalendo la classifica arrivando a stupire con Albon, domenica dopo domenica. Un vero e proprio annuncio bomba è arrivato nelle scorse ore e riguarda, ovviamente, il futuro di Carlos Sainz. Il 29enne di Madrid, in uscita dalla Ferrari, sembrerebbe avvicinarsi ad una delle tante opzioni ventilate da ormai diversi mesi. Ad uscire allo scoperto è il Team Principal.

Coppia da sogno con Sainz: “I migliori”

Un’investitura quasi totale quella che il Team Principal della Williams James Vowles ha voluto fare nei confronti di Carlos Sainz. Le voci sul suo possibile passaggio alla scuderia inglese si rafforzano col passare dei giorni e così l’annuncio a ‘Sky Sports F1’ non ha fatto altro che alimentare il sogno in casa Williams: quello di poter avere Sainz dall’anno prossimo.

“Il fatto di avere uno come Carlos Sainz nella nostra lista vuol dire che non siamo andati male ultimamente, possiamo davvero avere una delle migliori coppie in griglia, se arriverà saremo pronti”. L’idea quindi di affiancare ad Alexander Albon, che recentemente ha rinnovato con un accordo pluriennale, un pilota del carisma e del talento di Sainz può davvero portare la Williams a fare un altro grande passo in avanti. “Stiamo per entrare in un’era diversa, investiamo centinaia di milioni per riportare in alto questa squadra. Ho tutte le ragioni di essere fiducioso sul nostro progredire”.

Si vocifera da tempo di come il GP di Barcellona possa essere il momento ideale per l’annuncio eventuale di Sainz alla Williams. Dopo le smentite arrivate direttamente dallo spagnolo riguardo ad una presunta firma, il verdetto ufficiale potrebbe essere più vicino del previsto. E quale miglior palcoscenico se non il GP di casa, per sciogliere un mistero così chiacchierato? Carlos Sainz e la Williams, si sente aria di matrimonio.