Mazzata tremenda per Sinner: cala il gelo

Una vera e propria mazzata quella che vede come assoluto protagonista il nuovo numero uno al mondo del tennis, Jannik Sinner: ecco cosa è successo

L’obiettivo di Sinner era quello di riuscire a conquistare un altro importante e prestigioso trofeo come quello del Roland Garros. Solamente che, in quel di Parigi, è arrivato non proprio nelle migliori condizioni fisiche. Tanto è vero che si è dovuto arrendere in semifinale ad uno strepitoso Carlos Alcaraz che poi, alla fine, è risultato il vincitore del torneo.

Poco importa per Jannik Sinner che, comunque, si è tolto una bellissima ed importante soddisfazione: quella di essere il nuovo numero uno al mondo scavalcando in classifica un certo Novak Djokovic. Nelle ultime ore, però, si sta parlando anche con una certa insistenza dell’altoatesino per un altro argomento: l’Atp 500 di Halle.

Si tratta della manifestazione che si svolgerà in terra tedesca (dal 17 al 23 giugno), considerata un “antipasto” prima del torneo di Wimbledon. Ben sei tennisti (tra i migliori 10 al mondo) hanno deciso di accettare di partecipare all’evento per iniziare a prendere un po’ di confidenza con l’erba. Intanto è stato ufficializzato anche il tabellone.

Atp Halle, ufficializzato il tabellone: che mazzata per Sinner

Jannik Sinner è pronto a guidare il seeding come principale testa di serie. Un sorteggio che non ha sorriso molto al nativo di San Candido visto che incontrerà, sin da subito, giocatori che hanno una certa esperienza su questo tipo di superficie e che, di conseguenza, hanno ottenuto importanti risultati.

Il torneo inizierà con una sfida molto affascinante: il numero uno al mondo se la vedrà con l’olandese Tallon Griekspoor. I precedenti, però, sorridono all’azzurro anche se ha dovuto sudare ben sette camicie prima di cantare vittoria. Nel caso in cui dovesse andare avanti in questa avventura incontrerà uno tra l’ungherese Marozsan o il russo Safiullin. Quest’ultimo considerato il favorito.

Ai quarti di finale, invece, altra sfida intrigante con il greco Stefanos Tsitsipas prima di una eventuale semifinale con Daniil Medvedev. Chi invece non dovrebbe avere problemi, invece, è il vincitore degli Internazionali Bnl d’Italia Alexander Zverev che potrà avere il “vantaggio” di giocare in casa. Prima della finale i tennisti considerati più insidiosi sono: Felix Auger-Aliassime, Andrey Rublev e Hubert Hurkacz.

Non c’è solo Sinner a rappresentare il nostro Paese, ma anche Matteo Berrettini che è stato inserito nella parte bassa ed è pronto a fare il suo esordio con un qualificato (nel caso in cui dovesse vincere se la vedrà con il russo Rublev). Lorenzo Musetti se la vedrà con Kecmanovic (possibile sfida con Zverev al secondo turno), Luciano Darderi invece sfiderà Jan-Lennard Struff, mentre Flavio Cobolli giocherà contro Hubert Hurkacz.