Nadal sorprende tutti, l’annuncio ha dell’incredibile

Colpo di scena Nadal, l’annuncio è sorprendente: i tifosi non riescono a crederci, cambia tutto per lo spagnolo

Il Roland Garros 2024 non è andato esattamente come sognato, per Rafa Nadal e per tutti i suoi tifosi. D’altronde, dopo un anno e mezzo di vero e proprio inferno, sarebbe servito un sorteggio più agevole per poter regalare allo spagnolo almeno un successo nel ‘suo’ torneo. Debuttare con Zverev non è stato semplice. Nonostante questo, il maiorchino ha vissuto sensazioni importanti durante tutti i giorni trascorsi a Parigi, e anche per questo si è lasciato andare nelle ultime ore a un annuncio davvero clamoroso.

Per tutto il mese di maggio gli appassionati di tennis non hanno fatto altro che chiedersi se quello del 2024 sarebbe stato l’ultimo Roland Garros della carriera di Nadal o meno. Al momento una risposta definitiva non è arrivata. Tutto fa pensare che Rafa appenderà la racchetta al chiodo nei prossimi mesi, a causa di un fisico che non sembra più poter supportare le sue ambizioni.

Tuttavia, le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro. Il 14 volte vincitore del Roland Garros non ha infatti mai confermato definitivamente, almeno fino a oggi, la sua volontà di lasciare il mondo del tennis alla fine del 2024, e anzi l’ultimo annuncio sul suo futuro potrebbe cambiare completamente le carte in tavola, regalando nuove speranze a tutti i suoi tifosi.

Svolta Nadal, cambiano i piani del maiorchino: l’annuncio spiazza i tifosi

Ad accendere la passione dei suoi supporter è stato lo stesso Nadal. Intervistato dal quotidiano francese ‘L’Équipe’, l’ex numero uno al mondo è infatti tornato a parlare di quanto accaduto negli ultimi due anni, spiegando quanto sia stato difficile per lui affrontare un vero calvario, dall’operazione all’anca ai problemi addominali avuti negli ultimi tempi.

Restare così a lungo lontano dai campi è stato durissimo. Purtroppo per molti mesi non è stato in grado nemmeno di allenarsi, e questo ha comportato un rallentamento nel suo rientro. Tuttavia, di recente le cose sono cambiate, e proprio parlando di quanto accaduto a Parigi, Rafa è tornato ad aprire uno spiraglio importante per il suo futuro.

“Nelle ultime settimane ho provato sensazioni che mi hanno fatto venire voglia di dare ancora di più“, ha spiegato Nadal, aggiungendo: “Sto riscoprendo il piacere di scendere in campo, di giocare a tennis. Mi sto divertendo“. Parole importantissime che sembrano, in questo caso, allontanare l’ipotesi di ritiro.

Per poterlo affermare con certezza bisognerà però ancora attendere. Lo stesso Rafa ha affermato di voler mettere alla prova il suo fisico, per capire se il livello raggiunto possa essere confermato o sia una cosa passeggera. Molto dipenderà da quanto succederà ai Giochi olimpici. Dovessero le cose andare bene, non è detto che non possa decidere di prolungare ancora la sua carriera: “Ho detto spesso che questo sarebbe stato il mio ultimo anno, ma non ne ho l’assoluta certezza. Non si può mai sapere quel che accadrà”.