Novità clamorosa: cambia la classifica in Formula 1

Novità a dir poco clamorosa quella che arriva direttamente dal mondo della Formula 1, la classifica è pronta a cambiare: cosa sta succedendo?

Se non si tratta di un vero e proprio colpo di scena allora poco ci manca. Fatto sta, però, che nel mondo della Formula 1 le acque iniziano ad agitarsi per un possibile “stravolgimento” della classifica. L’obiettivo principale delle altre scuderie è quello di ridurre il gap che c’è attualmente con la Red Bull e provare quindi a cambiare il flusso di una stagione altrimenti segnata.

Anche se, mai come questa annata, il team austriaco con alla guida il tre volte campione del mondo Max Verstappen, sta avendo non poche difficoltà. Tra le scuderie pronte a dare del filo da torcere c’è ora anche la Mercedes che ha in mente un importante piano per dare loro fastidio. Novità interessanti potrebbero arrivare direttamente dal prossimo Gran Premio che si disputerà in Spagna.

F1, in arrivo nuovo fondo per la Mercedes in Spagna

Da quando esistono le vetture ad effetto suolo il team tedesco sembra essere finalmente diventato competitivo. Lo si è visto anche in quel di Montreal. Tanto è vero che la scuderia di Brackley ha lavorato duramente per poter anticipare gli sviluppi. Non è da escludere, a questo punto, che in Spagna possa debuttare il nuovo fondo come evidenziato da ‘F1-news.eu’.

Stesso discorso vale anche per la Ferrari. Cosa riguarda questo fondo nuovo? Non fa altro che generare un carico più aerodinamico. Lo si è visto soprattutto nelle ultime tre gare sulle 215 aerodinamiche (sia visibili che invisibili). Queste ultime hanno garantito decimi preziosi ad una W15 apparsa, in più di una occasione, molto in difficoltà. Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, a Barcellona spera di poter ridurre sempre di più il gap con le altre squadre considerate forti e ribaltare quindi la classifica.

Una soluzione che dovrebbe aiutare la stabilità in curva della W15. Anche perché piloti come Lewis Hamilton e George Russell non hanno avuto un feeling concreto e continuo con la vettura. Una crescita voluta fortemente sia da Wolff ma anche dallo stesso James Allison e che si è vista in Canada. Proprio a Montreal Russell ha ottenuto la pole position ed ha gareggiato per la vittoria con Lando Norris e Max Verstappen.

Resta solamente da capire se la scuderia riuscirà ad effettuare questo importante passo in avanti dal punto di vista tecnico in campionato per tornare a lottare per vincere.