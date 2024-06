Al Nassr-Szczesny, il trasferimento di Ospina all’Atletico Nacional può sbloccare l’affare con la Juve

David Ospina da qualche giorno è ufficialmente il nuovo portiere dell’Atletico Nacional. Dopo essere cresciuto nel Settore Giovanile del club biancoverde e aver iniziato in Colombia la sua carriera da professionista, per poi trovare sbarcare in Europa e difendere i pali di Nizza, Arsenal e Napoli, l’estremo difensore ha deciso di tornare a casa. Dal 2022 ha difeso i pali dell’Al-Nassr ma, dopo aver terminato la sua esperienza nella Saudi Pro League ha optato per una scelta di cuore. Il club colombiano lo ha annunciato con un video sui suoi canali social: “Il buon figlio torna a casa“.

Come sottolineato da Giovanni Albanese, ora l’Al Nassr può presentare l’offerta alla Juventus per Szczesny ieri grande protagonista nella sconfitta della sua Polonia contro l’Olanda. Da tempo l’ex Roma è nel mirino del club in cui milita l’amico ed ex compagno di squadra CR7 che lo vorrebbe in gialloblù. Dopo che la trattativa è stata messa in stand-by, la formazione allenata da Luis Castro è alla ricerca di nuovo portiere: cosa manca per il buon esito dell’operazione? Balla poco più di un milione tra la richiesta della Juve e l’offerta dell’Al Nassr, pronta a migliorare la sua proposta alla Vecchia Signora.