Colpo di scena Leclerc: ora è ufficiale, non ci sono più dubbi

Charles Leclerc, è arrivata la decisione ufficiale nelle scorse ore: non c’è più nessun dubbio, ecco il colpo di scena

Dopo le meraviglie mostrate a casa sua a Montecarlo, Charles Leclerc ha chiuso un weekend da incubo in Canada. Il GP di Montreal, che ha visto il ritiro del monegasco così come quello di Sainz, è stato una vera e propria tragedia per la Ferrari.

A testa bassa, però, la ‘Rossa’ sta lavorando per ritornare a ruggire e provando a superare ancora Max Verstappen e la Red Bull. Di certo c’è la volontà di lottare fino alla fine, in una stagione apparentemente scontata per la conquista del mondiale piloti da parte del talento della Red Bull. E se l’olandese rimane il grande favorito per portarsi a casa il suo quarto titolo, Leclerc in questa prima parte di stagione ha dimostrato una cosa.

Una crescita e continuità di risultati che nel 2023 non aveva minimamente messo in mostra, dando prova di crescita continua anche dal punto di vista mentale, forse il suo grande limite nel recente passato. Da qui si ripartirà anche tra un anno quando nei box della Scuderia di Maranello approderà un sette volte campione del mondo come Lewis Hamilton, che potrebbe anche rivelarsi un supporto non da poco per la competitività di Leclerc in pista.

Ad ogni modo di notizie positive per il pilota della ‘Rossa’ ce ne sono anche in ottica futura visto che una manciata di ore fa è stata ufficializzata la decisione che ha sicuramente riempito di gioia i tifosi di Leclerc. E così il numero 16 sarà ancora una volta grande protagonista nella sua Montecarlo: gli verrà riservato un privilegio più unico che raro in un evento importantissimo.

Nuova gioia per Leclerc: decisione UFFICIALE

I Giochi della XXXIII Olimpiade si terranno a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto: un evento di rilevanza importantissima per la capitale francese a cento anni dall’ultima volta. La terza occasione per Parigi per accogliere una manifestazione storica, già avvenuta nel 1900 e nel 1924. E Leclerc, in un particolare momento, sarà sotto gli occhi di tutti.

Il pilota della Ferrari sarà uno dei tedofori più attesi di questa imminente edizione. Non è un mistero, accade spesso che sportivi e personaggi del mondo dello spettacolo siano protagonisti in tal senso: il ‘Predestinato’ sarà il primo tedoforo nel passaggio a Monaco che avrà luogo oggi 18 giugno, alle 14:15. La fiamma olimpica verrà accesa a Olimpia, in Grecia, come da tradizione prima di affrontare un lungo percorso arrivando al braciere della successiva destinazione e durerà durante tutto l’arco della competizione.

L’accensione del fuoco, nel cerimoniale di Parigi, è avvenuto lo scorso 16 febbraio e la torcia in questo momento è in ‘viaggio’ per arrivare alla Cerimonia d’Apertura dei Giochi il prossimo 26 luglio. Leclerc passerà la fiaccola ad Alexandra Coletti, nota sciatrice che a sua volta la consegnerà alla pongista Xiaoxin Yang fino al pilota di Bob Rudy Rinaldi. L’ultimo passaggio, da consuetudine, sarà affidato al Principe Alberto II e alla Principessa Charlene in quel di Montecarlo.