Esclusiva Si Napoli, forte interesse per Rafa Marin

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, il Napoli è interessato a Rafa Marin. Ecco la notizia: “Abbiamo sempre sostenuto che il Napoli prenderà tre difensori facendo un investimento anche su un giovane specialista. Vi abbiamo aggiornato sulle situazioni relative a Buongiorno e Hermoso. Ci sono sempre più conferme sul forte interesse per Rafa Marin, classe 2002 rientrato al Real Madrid dopo una buona esperienza con l’Alaves. È un’operazione, segnalata quasi un mese fa da Relevo, che è sempre più vicina alla fumata bianca: anche il Milan era stato accostato a Rafa Marin ma non ci sono tracce, oggi in Italia c’è soltanto il Napoli“.