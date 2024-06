La Francia dei fenomeni fa il suo dovere all’esordio, senza brillare troppo

Esordio vincente per la Francia contro l’Austria, al termine di una partita complicata e in bilico fino al triplice fischio. I ragazzi di Deschamps approfittano del goffo colpo di testa di Wober al 38′ su cross di Mbappé per esultare. L’autorete austriaca decide le sorti dell’incontro. Tanti errori nella ripresa dei Bleus, come quello di Mbappé a tu per tu con il portiere avversario (piattone aperto e palla fuori, ndr).

Insomma, i galletti hanno fatto il loro dovere senza stra-fare, ma servirà qualcosa in più ai ragazzi di Deschamps nel prosieguo del cammino.