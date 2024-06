Ritiro Nadal, cambia tutto: annuncio improvviso

Clamorosa svolta sul ritiro di Rafael Nadal: adesso cambia tutto, arriva l’annuncio improvviso sul tennista maiorchino. Ecco i dettagli

Per Rafael Nadal può cambiare tutto. Continua a tenere banco la vicenda relativa alla data del suo ritiro. Secondo molti, infatti, il tennista maiorchino sarebbe pronto a ritirarsi dalle competizioni professionistiche al termine di quest’anno. Il 2024 potrebbe essere il suo ultimo, anche se in realtà non è mai arrivato un annuncio ufficiale da parte del diretto interessato. Diversi tifosi ancora sperano che la realtà dei fatti sia diversa e che alla fine lo spagnolo possa decidere di restare almeno un altro anno.

In ogni caso la decisione spetterà solamente a Rafa che per ora ha preso tempo prima di comunicare eventualmente il proprio futuro. Tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche, perché se la salute dovesse sorreggerlo allora è chiaro come le sue intenzioni siano quelle di andare avanti. La verità però è che negli ultimi tempi ha passato più momenti ai box che in campo, tanto da gestirsi in vista dei grandi impegni. Ad esempio salterà anche il torneo di Wimbledon per preparare al meglio le Olimpiadi, dove vuole puntare in alto.

Ritiro Nadal, adesso lo scenario può mutare: ecco perché

Sul futuro di Nadal si è sbilanciato l’allenatore francese Patrick Mouratoglou. Il coach di Holger Rune ha addirittura pronosticato lo spagnolo come partecipante e possibile vincitore del Roland Garros del 2025. Uno scenario che sarebbe a dir poco da favola per il maiorchino, ad oggi comunque difficile da prevedere.

Queste le parole rilasciate a ‘Tennis Majors’: “Il fatto che abbia dato forfait per Wimbledon è un chiaro segnale che vuole vincere le Olimpiadi e prepararsi per esse”. Poi taglia corto senza mezzi termini: “Questo non sarà il suo anno di addio”. Mouratoglou ha sottolineato come il campione iberico non voglia andare ai tornei per salutare tutti, altrimenti avrebbe disputato solo quelli in erba. “Invece vuole vincere sulla terra e si sta allenando per le Olimpiadi”, si dice sicuro il francese.

Poi la sua mira si sposta addirittura di un anno, aprendo alla possibile partecipazione e relativa vittoria del Roland Garros nel 2025: “Può essere un potenziale vincitore, ne sono sicuro. Quest’anno è stato sfortunato perché era lontano dal suo livello migliore e Zverev era al top della condizione”.

Una prospettiva vincente e che rischia di far sognare i fan di Nadal, che sperano di poter vedere il proprio idolo nuovamente vincente ed ancora in campo per un’altra stagione.