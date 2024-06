Sinner, annuncio doloroso: non c’è nulla da fare

Momento controverso per il campione altoatesino Jannik Sinner, che si gode il primato nel ranking, ma deve incassare la sentenza del giornalista

Ci siamo. È quasi tutto pronto per il ritorno in campo, nel suo esordio da numero uno del mondo, di Jannik Sinner in quel di Halle. L’importante torneo in terra tedesca – valido per la categoria ATP 500 – dovrà da subito dare delle risposte sullo stato di forma del tennista altoatesino. Sarà rilevante, soprattutto, verificare la bontà dell’adattamento di Jannik nel passaggio dalla lenta terra rossa alla velocissima erba.

Il campione, dopo esser stato giustamente celebrato dai suoi concittadini dopo lo storico traguardo raggiunto – mai prima d’ora un italiano era stato capace di salire fino in cima alla classifica mondiale – vuole mettere le cose in chiaro. Il ‘numero uno‘ – ha sottolineato Sinner in una lettera diventata ormai celebre e diffusa in accordo con Nike – deve essere un punto di partenza. Non una destinazione. Non tutti però, allo stato attuale, pensano che Jannik sia, in questo momento, il giocatore più forte al mondo.

Già le parole di Mats Wilander, ex gloria del tennis svedese, avevano fatto storcere la bocca a tutti i tifosi del nativo di San Candido. Nelle ultime ore però perfino dall’Italia sono arrivate delle considerazioni forse addirittura fastidiose sul confronto tra lui e Carlos Alcaraz, l’amico rivale che ha interrotto il sogno di vincere il Roland Garros e che quest’anno – unico a poterlo dire – vanta un record di 2 vittorie e 0 sconfitte contro il fenomeno azzurro.

Sinner, arriva la stoccata: “Alcaraz ha più talento”

Intervistato dal portale ‘Mowmag’, il direttore del ‘Corriere dello Sport’ Ivan Zazzaroni, questa volta, ha spaziato dal calcio al tennis. Lo ha fatto parlando del destino di Novak Djokovic, del momento di Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. E ovviamente entrando, forse a gamba tesa, sull’argomento Sinner. E sulla diatriba su chi sia il talento più puro, quello destinato veramente a raccogliere l’eredità dei Big Three.

“Chi è più forte tra Sinner ed Alcaraz? Durante la semifinale ci ho pensato, nonostante io non sia uno specialista di tennis. Mi sembra che sul piano del talento naturale Alcaraz abbia qualcosa in più rispetto a Sinner“, ha esordito il giornalista.

Il giornalista ha quindi sottolineato come Jannik abbia un notevole talento e abbia sviluppato soprattutto negli ultimi anni un tennis “estremamente personale”. “Lui è un fuoriclasse ma sul piano del talento naturale e sul numero dei colpi credo che Alcaraz abbia qualcosa in più di lui“, ha concluso Zazzaroni.