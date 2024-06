Esclusiva SI – Conferme sull’interesse dell’Atalanta per Balerdi

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, è confermato l’interesse concreto dell’Atalanta per Leonardo Balerdi. Il difensore centrale argentino, come avevamo già raccontato, è finito nel mirino della Dea che, dopo l’infortunio di Scalvini, è alla ricerca di due difensori centrali per rinforzare il proprio attacco.

Il difensore dell’OM sarebbe finito nel mirino della formazione bergamasca per via delle sue caratteristiche di difensore d’impostazione, abile ed abituato a giocare in una linea a tre. Balerdi piace molto agli organi tecnici dell’Atalanta, che vorrebbero sfruttare anche una situazione contrattuale non solidissima. L’ex Borussia Dortmund infatti ha un contratto fino al 2026 con l’Olympique Marsiglia.

La formazione francese, intanto, vorrebbe mettere le mani su Lilian Brassier, difensore mancino del Brest