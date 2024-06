Euro 2024, domani tocca all’Italia. La Spagna ha qualità ma non è imbattibile

Tutto pronto per il big match di domani sera tra Spagna e Italia, gara valida per la second giornata di Euro 2024. Sarà una gara determinante per entrambe le squadre, che all’esordio hanno vinto e con altri tre punti strapperebbero il pass per gli ottavi di finale della competizione.

Luciano Spalletti potrebbe optare per due cambi, con Gianluca Mancini e Bryan Cristante che insidiano Riccardo Calafiori e Lorenzo Pellegrini. A prescindere da chi scenderà in campo, il CT azzurro si aspetta una prova di sostanza, lo stesso carattere portato in campo dopo lo svantaggio rimediato con l’Albania.

Sarà una gara diversa rispetto alla prima, gli azzurri lo sanno: vincere non è impossibile, la Spagna è quadrata e ha qualità ma una gara secca resta pur sempre una gara secca. Ecco le probabili formazioni delle due squadre, con i due commissari tecnici che dovranno sciogliere gli ultimi dubbi, anche se Luis de la Fuente pare intenzionate a riproporre gli stessi undici che hanno travolto la Croazia:

Spagna: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Williams.

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Mancini, Dimarco; Jorginho, Barella; Cristante, Frattesi, Chiesa; Scamacca.