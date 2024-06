Ironia e Tattica a Euro 2024 Regina Baresi scende in campo con Planetwin365.news

Un Europeo tra umorismo e approfondimenti tecnico – tattici, all’insegna dell’intrattenimento. In occasione di Euro 2024, Planetwin365.news, il portale di infotainment di SKS365 Group, ha scelto una testimonial d’eccezione, l’ex calciatrice dell’Inter, Regina Baresi.

Ogni giorno, a partire da questa sera, e per tutta la durata di Euro 2024 la bandiera nerazzurra, figlia dello storico capitano dell’Inter Giuseppe Baresi, sarà la protagonista indiscussa dello spazio Focus ON in onda alle ore 19:55 su Sportitalia – Media Partner di lunga data del gruppo SKS365.

Regina commenterà il pronostico fornito dall’oracolo di Planetwin365.news sulla partita serale degli Europei e, con la sua esperienza da calciatrice e la conoscenza approfondita degli schemi di gioco, si divertirà a confermare o confutare l’esito “predetto” dall’oracolo, fornendo al pubblico un’analisi tecnico-tattica supportata da dati e statistiche.

Il format del programma si basa sul gioco di contrasti tra le previsioni di un misterioso oracolo e la logica propria delle analisi tecnico-tattiche, in linea con il nuovo spot della campagna pubblicitaria di Planetwin365.news, che sarà live in concomitanza con Euro 2024. Ironia e divertimento caratterizzano i contenuti della comunicazione: il messaggio principale è che non serve affidarsi agli astri o alla lettura delle carte per provare a pronosticare l’esito di un evento sportivo; al contrario, il modo migliore è consultare tutte le informazioni di cui si ha bisogno su Planetwin365.news.

“Siamo entusiasti di collaborare con Regina Baresi per Euro 2024”, ha dichiarato Ilaria Conforti, Head of Offline Marketing di SKS365. “Regina è una campionessa straordinaria e un simbolo del calcio femminile italiano. La sua competenza in materia calcistica le ha già permesso di distinguersi come brillante opinionista in vari contesti televisivi e siamo convinti che la sua esperienza e il suo entusiasmo saranno un valore aggiunto per la nostra campagna di comunicazione”.

“Ho grandi aspettative per questo Europeo ed è sempre un piacere per me misurarmi in attività di approfondimento calcistico che sappiano coniugare un aspetto tecnico-tattico a quello dell’ironia – ha commentato Regina Baresi – in tal senso ho risposto con entusiasmo alla ‘convocazione’ di Planetwin365.news per questo progetto”.

La collaborazione con Regina Baresi conferma l’impegno di Planetwin365.news nel valorizzare il calcio femminile e le sue figure di spicco. Il brand di infotainment è stato infatti al fianco della Lazio