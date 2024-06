Leclerc campione del mondo, tifosi in festa: non ci sono più dubbi

Charles Leclerc pronto a diventare campione del mondo. L’annuncio del pilota esalta i tifosi della Ferrari

Un inizio di stagione che ha spiazzato tutti. In particolar modo i tifosi della Ferrari che non si aspettavano affatto una partenza del genere. La Red Bull di Max Verstappen è ancora al comando, anche se il gap si sta riducendo sempre di più. Basti pensare che, dopo solo nove gare, la Ferrari ha raddoppiato i punti rispetto lo scorso anno per quanto riguarda le vittorie stagionali.

Indimenticabile quella di Montecarlo, “casa” proprio di Charles Leclerc. Peccato, però, che l’ultima gara in quel di Montreal non si è conclusa nel migliore dei modi per la scuderia italiana che ha ottenuto un “doppio zero” con entrambe le vetture ritirate. In questo momento la classifica parla chiaro. Leclerc si trova al secondo posto nel Mondiale a 56 punti dal tre volte campione del mondo.

Arrendersi? Un verbo che non si trova nel vocabolario del pilota che crede fortemente in una importante rimonta già nel Mondiale in corso. Lo ha rivelato lui stesso in una intervista che ha rilasciato al quotidiano “La Stampa”.

Ferrari, Leclerc ci crede: “Spingerò fino alla fine”

Il suo obiettivo principale, posto dall’inizio del sodalizio con la Ferrari, è uno solo: quello di vincere il Mondiale con la Scuderia in cui è cresciuto. E’ disposto ad attendere tutto il tempo necessario, l’importante è che questo sogno possa avversarsi, come sperano anche i tifosi della Ferrari che attendono di tornare a festeggiare a 17 anni dall’ultimo trionfo di Raikkonen.

Un sogno che, in parte, si è realizzato visto che il suo sogno da bambino era proprio quello di guidare una Ferrari. “Vincere il Mondiale e farlo con la Ferrari è l’obiettivo della mia vita – ha ribadito Leclerc – Sono disposto ad aspettare tutto il tempo che servirà. Questo è il team che ha creduto in me quando ero giovane e farò tutto perché accada il prima possibile.”

Prima della pausa estiva, sono previste cinque gare in Formula 1. La prossima si disputerà domenica 23 giugno a Barcellona, su uno dei circuiti storici del Monidale. La Ferrari, in questo arco di tempo, sta lavorando per nuovi ed importanti aggiornamenti. L’obiettivo è di mettere la SF-24 nelle condizioni di limitare il gap dalla Red Bull e provare ancora a lottare per la vetta. Difficile sì, ma assolutamente non impossibile per Leclerc ed il resto del team.