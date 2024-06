Terremoto in Ducati, Bagnaia e Marquez pronti a litigare

C’è davvero grande preoccupazione per ciò che potrebbe accadere nei prossimi giorni all’interno del Team della Ducati

Il Mondiale di MotoGp prosegue e la lotta al vertice vede in primis – eccetto eventuali inserimenti – la sfida tra il leader del Mondiale Jorge Martin e il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia. Per Martin, impegnato con il Team Pramac della Ducati, sarà l’ultima stagione con la squadra italiana e poi si trasferirà in Aprilia.

La Ducati ha infatti deciso: sarà Marc Marquez a sostituire Enea Bastianini sulla Ducati ufficiale del prossimo anno e ci sarà un super team composto dall’esperto spagnolo e da Pecco Bagnaia. La rossa si assicura sulla moto ufficiale due dei principali protagonisti del circuito, ma non è detto che questa possa risultare una mossa vincente. Anzi.

La scelta di puntare su Marquez non è stata apprezzata da tutti, c’è chi ha parlato di una scelta dettata semplicemente da sponsorizzazioni e marketing e c’è chi invece ha criticato a priori il fatto che la Ducati abbia preferito Marquez a Martin. L’attuale leader del Mondiale è uno dei giovani di maggior talento in MotoGp e il team di Borgo Panicale se l’è lasciato scappare. Nelle ultime ore alcune dichiarazioni hanno fatto piuttosto rumore.

Davide Tardozzi, team Manager della Lenovo Ducati, ha chiarito come dovrà essere il comportamento in casa Ducati e cosa servirà per strutturare un clima vincente.

Ducati, occhio alla possibile ‘guerra’ tra Bagnaia e Marquez

Tardozzi è intervenuto ai microfoni di ‘GPOne’ e ha svelato: “Sia dal punto di vista tecnico che gestionale Marc sa benissimo che verrà a lavorare nel giardino di Bagnaia, entrerà in punta di piedi. Sono sicuro che entrerà bene e cercherà di capire fin dall’inizio come lavoriamo”. Una brevissima intervista ma Tardozzi ha voluto richiamare all’ordine Marquez in vista della prossima stagione.

Il pilota spagnolo non è di certo noto per entrare in punta di piedi ed anzi parliamo di un pilota pronto a tutto per vincere, lo spagnolo ha deciso di andare in Ducati ufficiale per vincere il titolo e raggiungere il record di successi di Valentino Rossi e – a questo punto della sua carriera – farà di tutto per raggiungere il suo obiettivo.

La realtà per Ducati è che difficilmente vedremo una lotta remissiva tra i due con una prima e una seconda guida, la lotta tra Bagnaia e Marquez promette bene il prossimo anno e c’è chi si augura di vedere davvero tanto spettacolo. Bisogna solo attendere.