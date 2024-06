Calafiori, funzionalità nelle due fasi. Oggi il test di spagnolo

Una prestazione sicuramente positiva, quella di Riccardo Calafiori con la maglia della Nazionale contro l’Albania. D’altronde quest’anno l’abbiamo iniziato a conoscere dopo un’annata strepitosa al Bologna. E ieri sera, con il debutto in una gara ufficiale degli azzurri, certifica una personalità da vendere. Difende con ottima attenzione, in fase di possesso si fa trovare sempre pronto per la ricezione del pallone.

La circolazione è pulita, anticipa sistematicamente Broja. Unica sbavatura nel finale nel duello con Manaj, neutralizzato da Donnarumma. Ma la coppia con Bastoni può davvero funzionare. E giovedì l’esame di spagnolo.