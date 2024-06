Europei: attesa per Spagna-Italia a Gelsenkirchen! Domani sera Olanda-Francia

Un programma particolarmente affascinante e ad alto tasso di emozioni quello previsto tra oggi e domani a Euro2024.

Questa sera gli Azzurri affronteranno le Furie Rosse alla Veltins Arena di Gelsenkirchen. Sia gli iberici che la Nazionale guidata da Spalletti hanno vinto la gara d’esordio: l’Italia ha superato l’Albania in rimonta, mentre la Spagna ha travolto la Croazia con un netto 3-0. Verosimilmente, la gara di stasera potrebbe essere decisiva per stabilire quale tra le due nazionali vincerà il gruppo B.

Gli ultimi ricordi degli italiani, pensando ad una sfida con la Spagna, sono sicuramente positivi in relazione alle sfide valide per gli Europei: memorabile la semifinale che si è giocata ad Euro 2020, vinta da Immobile e compagni ai calci di rigore. Successivamente, però, gli iberici sono riusciti a vincere due gare di Nations League (l’ultima a giugno 2023). Questa volta parte favorita la nazionale di De la Fuente: il successo della Spagna pagherebbe 2,15 volte la posta su Planetwin365 e WilliamHill, mentre per Betclic la quota è di 2,05.

Non è da escludere che il primo tempo possa essere equilibrato: segnaliamo la quota del segno “X” all’intervallo, su Planetwin365 a 2,10; su WilliamHill 2,05 e su Betclic 2,03. Azzardando, si può anche puntare su una giocata più particolare. Parliamo della possibilità che venga fischiato un calcio di rigore durante i 90 minuti di gioco: la quota è di 2,75 per Planetwin365 e Unibet, con Betclic che la propone a 2,65.

Nella serata di venerdì andrà, invece, in scena Olanda-Francia. Anche in questo caso si parla di due esordi vincenti all’Europeo: gli Oranje hanno superato la Polonia in rimonta, mentre i Galletti sono riusciti ad avere la meglio sull’Austria. Chi riuscirà a imporsi nel gruppo D? Per questa delicata sfida, è la squadra di Deschamps a partire favorita: la vittoria della Francia pagherebbe 2,30 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 2,25 e su Betclic 2,18. Molto interessante la quota dell’Over 1,5 Ospite, ipotizzando che la Francia possa realizzare almeno due reti durante i 90 minuti di gioco: parliamo di 2,12 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 2,05 e su WilliamHill 2,15.