Formula 1, altro debutto imminente: stabilita già la data

Tanta attesa in vista dell’esordio l’anno prossimo, ecco i dettagli e cosa c’è da aspettarsi per il mondo della Formula 1

La Formula 1 è ormai abituata allo spettacolo. Negli ultimi anni il livello di attenzione e di entusiasmo associato allo sport automobilistico più famoso del mondo è cresciuto sempre di più, e questo è dovuto a ciò che i piloti riescono a regalarci in pista.

Un livello tecnico sempre più alto sia per quel che riguarda i driver che per quel che concerne i team e le monoposto, una cura del dettaglio sempre più maniacale e la capacità di attirare star mondiali a prenderne parte. Sono queste le caratteristiche di un’organizzazione eccezionale che, negli ultimi anni, non ha fatto altro che crescere. La serie Netflix Drive To Survive, poi, ha alimentato la voglia negli appassionati di vedere sempre più contenuti sul mondo delle corse.

Voglia colmata da diversi film che, negli anni, hanno riempito le sale cinematografiche. Ricordiamo infatti “Rush”, film sul duello tra Niki Lauda e James Hunt o, l’anno scorso, “Ferrari”, pellicola sulla nascita del cavallino rampante. Tutto il circus si prepara adesso ad accogliere una nuova creazione nelle sale, a partire dal 2025.

Brad Pitt, ecco la data di uscita del film sulla Formula 1: i dettagli

Si tratta di un film la cui data è appena stata ufficializzata. Sarà nelle sale cinematografiche europee a partire dal 25 giugno 2025. Realizzato in collaborazione con Formula 1, diretto da Joseph Kosinski (regista di Top Gun: Maverick) e prodotto da Jerry Bruckheimer, la pellicola è stata girata nel corso dei veri weekend di Formula 1, coinvolgendo i veri team, piloti e tutto il circus.

Protagonista assoluto sarà Brad Pitt, ma la produzione vanta un cast da urlo. Ci saranno il candidato all’Oscar Kerry Condon, il premio Oscar Javier Bardem, ed il vincitore dell’Emmy Award e candidato al Golden Globe Tobias Menzies. La promozione del film, in pista, è iniziata l’anno scorso nel corso di alcuni weekend di gara, e proseguirà anche quest’anno fino al GP di Abu Dhabi, nel dicembre 2024. Ma di cosa parlerà il film?

Brad Pitt, nei panni del protagonista, è un ex pilota che fa ritorno in Formula 1 al fianco di Damon Idris, pilota esordiente in Formula 1 a bordo delle monoposto del team APXGP, un team immaginario. La pellicola vuole raccontare il mondo della F1 mostrato il livello di competizione e i retroscena del paddock. Si propone come una pellicola che diventerà pietra miliare dei lungometraggi sportivi.