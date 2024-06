Inter, Inzaghi si gode il tesoro… già suo

In queste settimane di programmazione e sostanziale attesa per il mercato generale nel nostro calcio, non fa eccezione l’Inter. I nerazzurri forti del predominio nazionale acquisito e manifestato la passata stagione, lavorano con vista sul futuro e si godono i progressi dei calciatori già in rosa e pronti ad ottenere un ruolo ancora più da protagonista.

E’ il caso di Asllani, che dopo le due stagioni di apprendistato alle spalle di Cahlanoglu è maturo per avere un profilo decisamente più importante nella stagione che verrà. I riscontri positivi sono stati confermati anche al cospetto della linea mediana della Croazia, a testimonianza di un mix tra personalità e qualità destinato a straripare.

Buone notizie confermate anche dalla sostanziale totalità degli altri calciatori interisti protagonisti della rassegna europea, e che in casa nerazzurra ci si attende siano presto raggiunte dagli aggiornamenti provenienti dal Sudamerica. Non sono in discussione le certezze alla Lautaro Martinez, ma si guarderà con curiosità alle prestazioni di Buchanan impegnato proprio contro l’Argentina nella sua gara di esordio con il Canada, e Valentin Carboni. Il talento figlio d’arte potrebbe da una parte convincere il management interista a concedergli una possibilità nella prossima stagione, e dall’altra anche attirare nuove importanti offerte attraverso cui i nerazzurri andrebbero a costruire il tesoretto necessario per perseguire i propri obiettivi in entrata.